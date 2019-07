23 de julio de 2019

El PSOE pide a Unidas Podemos "generosidad" y "responsabilidad" para apoyar a Sánchez el jueves: "No hay excusas"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido este martes "altura de miras, generosidad y responsabilidad" a Unidas Podemos para que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, resulte investido presidente del Gobierno en la votación del próximo jueves.

Después de perder la primera votación celebrada este martes, Simancas ha optado por "poner el acento" en la "oportunidad" que se brinda el jueves para que el jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección reciba el apoyo de la Cámara.

"El jueves tenemos la oportunidad de investir a un presidente del Gobierno, la oportunidad de que se forme el gobierno que están esperando los españoles y de que empiece la legislatura", ha dicho Simancas en declaraciones en el pasillo del Congreso.

Para que esto sea posible, ha pedido a todos los grupos parlamentarios un ejercicio de "realismo, coherencia y responsabilidad". Y se ha dirigido especialmente a Unidas Podemos para reclamar a sus diputados "un ejercicio de altura de miras, generosidad y responsabilidad".

En medio de las negociaciones para la formación de un Gobierno de coalición, Simancas ha hecho hincapié en las materias en las que ambas formaciones están de acuerdo --como el salario mínimo, las pensiones o la igualdad entre hombres y mujeres-- y ha insistido en que ello debería ser motivo suficiente para poder llegar a un acuerdo.

"No hay excusas", ha remarcado el dirigente socialista, que cree que este pacto no puede frenarse por ninguna "ambición personal ni colectiva" que rompa "tantas esperanzas" de los ciudadanos puestas en ellos tras las elecciones del 28 de abril.

LOS DEMÁS PARTIDOS, QUE NO BLOQUEEN

Mientras, ha pedido al resto de partidos en el Congreso que "no bloqueen" la investidura de Pedro Sánchez. "Que no bloqueen al Gobierno, la votación, a los españoles, a nuestra democracia", ha sostenido Simancas, que les ha emplazado a "hacerse a un lado" cuando "no hay alternativa" al candidato socialista.

El secretario general del Grupo Socialista ha remarcado que el jueves "solo hay dos alternativas: o que España tenga Gobierno o que España no tenga Gobierno, o que avance o que se bloquee". "Si representamos a los españoles tenemos la obligación de votar el jueves para que España tenga Gobierno y avance", ha insistido.