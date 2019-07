El PSOE presiona al PP con una carta firmada por 66 diputados que se abstuvieron en la investidura de Rajoy

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



'Génova' despacha la carta recordando que Sánchez se opuso a la abstención con Rajoy y dimitió

Un total de 66 diputados de la pasada legislatura han firmado un escrito en el que piden a los parlamentarios del PP que se abstengan "sin condiciones" para que gobierno Pedro Sánchez igual que hizo el Grupo Socialista en 2016 para que gobernara Mariano Rajoy. Afirman que se trata de aplicar "reciprocidad", no de que apoyen las políticas del PSOE.

Esta es la carta íntegra:

Un Camino Difícil y Honorable (1) by Epinternet on Scribd

"Eso que hicimos nosotros es un activo del PSOE, de todo el PSOE. Por eso os podemos decir legítimamente que ahora es el momento de la reciprocidad", afirman en el texto en el que señalan que, si el PP no es capaz de formar una mayoría de investidura con más votos que el PSOE "sería razonable" que se abstuvieran "sin condiciones" como hicieron ellos.

En el texto, titulado "Un camino difícil y honorable", 66 diputados de la XII Legislatura se dirigen a los de la actual, recordando que ellos se abstuvieron el 29 de octubre de 2016 en la segunda votación para la investidura del candidato popular como presidente del Gobierno de España.

Destacan lo "difícil" y el "verdadero sacrificio" que supuso para ellos tomar la decisión de abstenerse debido a las "sombras de corrupción" que se cernían sobre Rajoy y una parte de la dirección popular. De hecho, recuerdan que el debate interno en el partido supuso el "mayor desgarro" que han vivido los socialistas desde que se recuperó la democracia en España. No obstante, no mencionan en la carta la negativa de Pedro Sánchez a abstenerse para que gobernara el PP y tampoco la decisión de éste de dejar el Parlamento para no verse obligado a tener que votar.

Recuerdan que en el PSOE se buscaron fórmulas para mitigar el precio que pagarían por desbloquear la formación de gobierno, pero que finalmente el Comité Federal decidió que se haría "sin poner ninguna condición" ni sobre el programa ni sobre el candidato.

Por lo tanto, recuerdan que no se trató de una abstención negociada a cambio de algo sino para que España tuviera gobierno. "Lo hicimos para acabar con una parálisis institucional que alcanzaba a toda nuestra democracia, incluyendo el funcionamiento mismo del Legislativo", argumentan.

LASTRA SE ABSTUVO EN 2016 "POR IMPERATIVO"

Por ello, piden reciprocidad a los diputados del PP. "No os pedimos que asumáis nuestros valores o apoyéis nuestras políticas. Os pedimos que no bloqueéis la formación de gobierno. No os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros", alegan en el citado documento firmado, entre otros, por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y la Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que se abstuvo "por imperativo", según proclamó en la votación para hacer presidente a Mariano Rajoy.

Durante la votación de la investidura de Rajoy en 2016, 15 de los 84 diputados socialistas rompieron la disciplina y votaron en contra de investir al candidato popular. El voto negativo provino de los 7 diputados del PSC, entre los que estaban los actuales presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, seis diputados del PSOE, entre ellos Susana Sumelzo, secretaria de Política Municipal de la Ejecutiva socialista y dos independientes: Margarita Robles y Zaida Cantera.

Ahora la carta está firmada por 66 de los 69 que se abstuvieron entonces. Todos ellos apelan a la abstención para recuperar parte de la cultura política que hizo posible la Transición y que inspiró la Constitución.

"En política es tan importante lo que se dice como quien lo dice. No hablamos de oídas, sino de lo vivido. Quienes firmamos esta carta sabemos bien lo difícil que es hacer el camino que os pedimos que hagáis, pero es posible hacerlo, y es honorable", recalcan.

En el documento, admiten que ante la situación de bloqueo, "lo sensato sería modificar la letra de nuestra Constitución para establecer un mecanismo de elección de la presidencia del Gobierno que supere posibles bloqueos".

Sin embargo, señalan que ni en los meses del verano de 2016 estaban en condiciones de "reparar formalmente ese mecanismo constitucional", ni tampoco lo están ahora.