Puigdemont dice no necesitar intermediarios con Torra y ve "un delirio" las informaciones sobre los CDR

Afirma que si finalmente es extraditado a España, lo afrontará

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este martes que no necesita un intermediario para hablar con el presidente Quim Torra, ha negado relación del independentismo con la violencia, y ha considerado que las informaciones sobre la investigación a los CDR detenidos son "un delirio, una fantasía pura y dura".

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, preguntado por la respuesta a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo, ha afirmado que la amnistía es un "ingrediente indispensable" porque, a su juicio, los líderes independentistas no son culpables de nada y no hay nada a criminalizar, y ha afirmado que todas las vías democráticas son útiles.

EXTRADICION A ESPAÑA

También ha dicho que está preparado ante una eventual reactivación de una euroorden contra él, y que, "si al final de ese recorrido jurídico hay una extradición inevitable", la afrontará, como hubiera aceptado si así lo hubiera dictado el tribunal alemán que la desestimó.

"Que hay una narrativa para intentar colgarme la 'llufa' para poder marcar la casilla de terrorismo en una tercera euroorden es evidente", ha dicho, añadiendo que el Estado quiere que se caiga en la tentación de la violencia.

COMPARACIÓN CON EL PAIS VASCO

El expresidente de la Generalitat ha pedido "un poco de mesura" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cuando habla de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"Que se tenga que aplicar un 155 por indicios de violencia, no sé. Si no recuerdo mal en el País Vasco ha habido casi 1.000 muertos y no han aplicado nunca el 155. E indicios de violencia más graves que aquellos difícilmente los podemos encontrar. Por tanto un poco de mesura al señor Pedro Sánchez. Si tiene ganas de aplicar el 155, es otra cosa", ha añadido.