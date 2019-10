Puigdemont recuerda el 1-O como "un punto de inflexión histórico"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recordado este martes el segundo aniversario del 1-O, que ha considerado "un punto de inflexión histórico".

En un tuit recogido por Europa Press, ha señalado que se cumplen dos años "de un referéndum manchado por la violencia del Estado español. De una jornada donde el coraje y la determinación de miles de personas hizo posible lo imposible".

"Porque no hay represión que lo pare. Ni entonces ni hoy. ¡Ganaremos!", ha concluido Puigdemont.

Dos anys de l'#1oct D'un punt d'inflexió històric. D'un referèndum tacat per la violència de l'Estat espanyol. D'una jornada on el coratge i la determinació de milers de persones va fer possible l'impossible.

Perquè no hi ha repressió que ho aturi. Ni llavors ni avui.

Guanyarem! pic.twitter.com/7GANnrAVIM