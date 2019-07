30 de junio de 2019

El Rey, en Panamá: "Sin España no se entiende la historia de América y sin América no se comprende la de España"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha defendido este domingo, durante su viaje a Panamá, que "sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España".

"España ha estado siempre con Panamá y nuestros vínculos no han cesado de fortalecerse con el paso del tiempo. Como todos sabemos, y han destacado ilustres hispanistas, sin España no se entiende la historia de América y sin América no puede comprenderse la historia de España", ha dicho durante su discurso.

El Rey se encuentra estos días en Panamá de viaje oficial para asistir a los actos de traspaso de mando presidencial del presidente electo, Laurentino Cortizo Cohen, y a las conmemoraciones del V centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá, que fue la primera ciudad española sobre el océano Pacífico.

Durante su discurso en el acto conmemorativo del V centenario de la fundación de Panamá, el Rey ha puesto de relieve que también este año se cumplirá el V centenario del inicio de la expedición de la Corona Española (de Magallanes y Elcano) que logró la primera circunnavegación de la Tierra, al tiempo que ha recordado el V centenario, celebrado en 2012, del descubrimiento del Mar del Sur en 1512 por Vasco Núñez de Balboa.

Para el monarca, estos acontecimientos "responden al mismo momento histórico" y representan "hitos esenciales" de la historia de España de los que los españoles pueden sentirse "muy orgullosos".

PRIMERA CIUDAD EN EL LITORAL DEL PACÍFICO AMERICANO

Fundada en 1519 por el gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias de Ávila, Panamá se convirtió en la primera ciudad en el litoral del Pacífico Americano, lo que para el Rey supone "un hecho histórico de extraordinaria significado, no sólo para la Nación Panameña sino para toda la región de la América Central, la América del Sur y el Caribe, y, en definitiva, para todo el mundo de lengua española".

"A raíz de estos hechos, el Istmo se convirtió en un formidable centro de comunicaciones, servicios y comercio a nivel global --considera--. Por todo ello, Panamá ha sido desde siempre un vector de civilización y un eje geoestratégico de primera magnitud. Hoy comprobamos con gran satisfacción cómo este histórico emplazamiento entronca decididamente con la modernidad y se ha convertido en un referente en la región, así como en paso indispensable de personas y mercancías a nivel planetario".

De esta ciudad ha destacado que "pocas urbes en todo el planeta expresan con mayor fidelidad lo que fue, ya desde su fundación, un eje geográfico de las relaciones intercontinentales y es ahora un auténtico ejemplo de la misma globalización".

"La Ciudad de Panamá, desde antiguo, ha sido una ciudad abierta al mundo, primero gracias a las rutas que a través de este istmo conectaban ambos hemisferios y, en la actualidad, con un Canal que representa la principal vía comercial interoceánica. En el transcurso de estos 500 años, Panamá no ha dejado de ser la necesaria interconexión del mundo", ha añadido.

CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA EN LA ACTUAL PANAMÁ

Felipe VI alaba que Panamá ha sabido destacar a lo largo de las décadas por su "creciente proyección internacional, acumulando gran atención y convirtiéndose en imagen de la modernidad que va haciéndose visible en el resto del continente".

"Panamá es hoy un país abierto al mundo, que ha sido capaz de generar crecimiento", agrega, para añadir que de este proceso ha sido España testigo mediante la participación en el desarrollo de las principales infraestructuras que hoy definen a Ciudad de Panamá.

En este sentido, también ha destacado el papel de España, a través del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el Plan Maestro para el Casco Antiguo que ha permitido la revitalización, puesta en valor y gestión sostenible de la arquitectura y urbanismo del Conjunto Monumental Panamá Viejo y del Casco Antiguo, hoy Patrimonio de la Humanidad de UNESCO.

"Podemos afirmar que panameños y españoles no solamente hemos compartido una larga historia común y formamos parte de la gran familia que se expresa en español, sino que también coincidimos en el diagnóstico sobre los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades, así como en el objetivo de alcanzar un progreso y desarrollo más justos, solidarios y sostenibles", ha comentado, concluyendo su discurso deseando que el V Centenario sea un tiempo propicio para "la fraternidad renovada entre panameños y españoles".