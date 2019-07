2 de julio de 2019

Rivera descarta volver a reunirse con Sánchez y le urge a negociar con "sus socios"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este martes volverse a reunir con Pedro Sánchez porque no tiene nada más que hablar con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez. Asimismo, lo ha urgido a negociar con "sus socios", Unidas Podemos y los partidos nacionalistas.

Así ha respondido a los periodistas en el Congreso, tras reunirse con el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, cuando le han preguntado si acudiría a la nueva ronda de contactos de Sánchez con los partidos para recabar apoyos para su investidura.

"No tengo nada más que hablar de las tres veces que he hablado con Sánchez", ha manifestado, subrayando que "cuando uno tiene que formar Gobierno, se sienta con sus socios y forma Gobierno, no con la oposición". En este sentido, ha reiterado que la función de Cs en esta legislatura será "controlar al Gobierno, debatir en el Congreso y hacer oposición".