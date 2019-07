4 de julio de 2019

Rivera no ve motivo para verse con Sánchez: las rondas de consultas con todos las convoca el Rey, no el candidato

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, de intentar desempeñar una labor que corresponde al Rey al convocar rondas de consulta con todos los partidos políticos y le ha instado a reunirse sólo con los que le van a apoyar la investidura.

"Deje de confundir su papel. No es el Rey ni el jefe de Estado. Usted no hace rondas de consulta, las hace el Rey", ha declarado este jueves durante una reunión del grupo de Cs en el Congreso. Según ha indicado, como presidente de Ciudadanos acudirá al Palacio de la Zarzuela "siempre" que Felipe VI le convoque.

Sin embargo, en el caso de Sánchez considera que realizar esas consultas "no es su función" como candidato a la investidura y que lo que debe hacer ahora es negociar con Unidas Podemos y los partidos nacionalistas. "Si quiere negociar un Gobierno con sus socios, que llame a sus socios, no a los que vamos a liderar la oposición", ha subrayado.

"NI A LA VUELTA DE LA ESQUINA"

Además, Rivera ha recordado que ya se ha reunido dos veces con el líder del PSOE desde las pasadas elecciones generales y le ha dejado claro que Cs no facilitará su investidura: "Ya sabe que con sus socios y con sus políticas no vamos ni a la vuelta de la esquina".

Por ello, ha pedido a Sánchez que deje de "marear la perdiz" y de "hacer perder el tiempo a los españoles", afirmando que Ciudadanos no va a "jugar a su juego", que consiste en que el Parlamento "no controle al Gobierno" --al no celebrarse aún sesiones de control--, en "agotar todos los tiempos" y en "no mover ni un dedo para negociar un Gobierno".

El líder de la formación naranja ha defendido que España "necesita una oposición fuerte y firme" ejercida por un partido "limpio, liberal y moderado". "Sánchez querría que la oposición fuera 'friki', radical o corrupta" para así poder seguir en la Moncloa durante una década, pero Ciudadanos "va a hacer oposición para que, en vez de una década, esté como mucho un mandato", ha indicado.

Aunque Cs se va a dedicar a "vigilar con lupa" al futuro Ejecutivo, también harán una oposición "útil" y constructiva intentando liderar pactos de Estado en temas como la educación, la despoblación, la lucha contra el terrorismo, la inmigración y la ciencia "como partido de Estado", según ha asegurado.

REGULAR LA GESTACIÓN SUBROGADA

Rivera ha destacado que en esta legislatura ya han registrado tres proposiciones de ley en el Congreso: una dirigida a dar ayudas a las familias y fomentar la conciliación, otra para regular la gestación subrogada y otra para prohibir los homenajes a terroristas y ampliar los derechos de las víctimas.

Al referirse a la primera iniciativa, que ha calificado de "liberal, progresista y moderna", ha pedido al PSOE, al PP y a Unidas Podemos que no bloqueen su tramitación parlamentaria. "¿Qué miedo tienen a la libertad?", se ha preguntado, denunciando la "hipocresía" y el "sectarismo" de quienes se oponen a regular la gestación subrogada.

Mientras algunos "solo saben prohibir", desde Cs "no vamos a dirigir la vida de ninguna mujer", ha manifestado en alusión a las gestantes. Rivera ha abogado por ayudar a aquellas personas que quieren ser padres pero no pueden permitirse viajar al extranjero y "gastarse 150.000 euros" y también a "las familias LGTBI" que tienen dificultades para acceder a adopciones internacionales.

DIGNIFICAR A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Respecto a la ley para mejorar la protección y la memoria de las víctimas del terrorismo, el partido naranja quiere impedir que algunos "logren darle la vuelta al relato" de la historia de ETA, por ejemplo "ensalzando a un asesino" como Josu Ternera haciéndole homenajes. "Hubo vencedores y vencidos, víctimas y verdugos", ha recalcado.

En este contexto, ha acusado al presidente del Gobierno de no impedir los homenajes a etarras y de "lavar la imagen a un terrorista", por la entrevista que se le hizo en TVE al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Asimismo, ha afirmado que el PSOE "legitima" las leyes de abusos policiales del País Vasco y Navarra, que buscan "estigmatizar" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y "se alía con Batasuna" en Navarra para poder gobernar esta comunidad.

Frente a eso, Rivera considera que hace falta "una oposición que restablezca la dignidad de las víctimas" del terrorismo y, de esa manera, dignifique también la democracia.