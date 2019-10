11 de octubre de 2019

Robles pide a los críticos con Sánchez que voten en las elecciones, en vez de abuchearle en el desfile

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha sugerido este viernes que los asistentes al desfile del 12 de octubre que sean críticos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresen su rechazo en las urnas en la cita del 10 de noviembre, en lugar de abuchearle en el acto con motivo de la fiesta nacional.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la ministra socialista ha indicado que el próximo 10 de noviembre habrá elecciones y quien "no esté de acuerdo con el Gobierno" lo podrá expresar en las urnas. "Es donde se expresan las discrepancias", ha subrayado, asegurando que los pitos a Sánchez son una "falta de educación".

Esta reflexión ha llegado, tras recordarle a Robles que el jefe del Ejecutivo recibió abucheos en el desfile del año pasado, algo que atribuye a una minoría que "no acepta las reglas". "No fueron muchos, sino que fueron unos pocos que hacen mucho ruido. Cuando hacen eso silbidos faltan a todos los españoles, mañana celebramos la fiesta nacional, siempre hay una minoría que no acepta las reglas democráticas", ha contestado.

Robles considera que "para nada" la fiesta nacional se va a ver alterada por el momento político que se vive, con la crisis catalana y la inminente sentencia del procés. "Es el día en el que España se siente orgulloso como país moderno que es líder en Europa. Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que representamos en los ámbitos internacionales y celebrar que España es un gran país", ha insistido.