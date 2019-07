Sánchez concluye el debate apelando a PP, Cs y Podemos para que haya "Gobierno, estabilidad y legislatura"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha tomado la palabra al final del debate de investidura para apelar al PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para que haya "Gobierno, estabilidad y legislatura".

"Apelo al PP, a Ciudadanos a que dejen de lado el sectarismo y a Podemos a su generosidad y responsabilidad" porque, a su juicio, "lo más importante" es que España tenga Gobierno y que la legislatura eche a andar para que se puedan alcanzar "muchos acuerdos" en ámbitos trascendentales para la vida cotidiana.

Sánchez ha asumido que corre el riesgo de ser el primer candidato a la Presidencia del Gobierno que sufre dos investiduras fallidas, pero ha recalcado que no será por que él no lo ha intentado. Con todo, el líder del PSOE ha dicho que no pierde la esperanza en los 350 diputados porque, a diferencia de que se puede trasladar a la ciudadanía, él sí reivindica la capacidad de acuerdo de la clase política.

"La hemos tenido en los últimos 40 años, singularmente entre el PP y el PSOE", que han firmado diversos pactos de Estado importantes para la libertad y la seguridad del país, y también en sus meses en el Gobierno, donde el PSOE ha suscrito acuerdos con prácticamente todas las fuerzas parlamentarias.

En este punto, el jefe del Ejecutivo en funciones no ha querido desaprovechar su intervención final para insistir en la necesidad de modificar el artículo 99 de la Constitución para evitar en el futuro el bloqueo de legislatura, una idea con la que inició su discurso en el Pleno de investidura.