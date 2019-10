Sánchez defiende a la periodista acosada por el independentismo: "De Cataluña no se va ni ella ni nadie"

455055.1.500.286.20191002203439

VALENCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha salido este miércoles en defensa de la periodista de Telecinco increpada por manifestantes independentistas, Laila Jiménez, a la que llegaron a echarle bebida encima: "De Cataluña no se va ni ella ni nadie".

Así se ha pronunciado en un mitin en el Complejo 'La Petxina' de Valencia ante unas 800 personas, en el que se ha mostrado convencido de que esta crisis con el independentismo en Cataluña se va a "superar" porque en este territorio se tiene que poder garantizar que "todo el mundo vida en convivencia amparado por la Constitución española".

Sánchez ha vuelto a incidir en la necesidad de que el independentismo reconozca su "fracaso" de intentar imponer de manera unilateral su proyecto político y condene de forma "rotunda" la violencia si quieren ser "creíbles" porque no pueden ir dando lecciones de derechos humanos y acusando a España de país intolerante si se ponen de perfil cuando los violentos están en sus propias filas.

El líder socialista también ha intentado poner en cuestión algunos de los postulados independentistas, como la queja de que España es un país "insolidario" cuando lo quieren abandonar precisamente porque consideran que Cataluña aporta más de lo que debería a otras regiones españolas.

También ha lanzado un mensaje a quienes le han acusado de ser un "vendepatrias" o de ser equidistante con el independentismo, reivindicando la filosofía que defiende en Cataluña y que no es otra que la de "la ley y el diálogo, por este orden" porque no puede haber diálogo sin ley ni diálogo para quebrar la ley.

En este sentido, ha pedido a los principales grandes partidos nacionales su apoyo al Gobierno de España en caso de que haya que responder a un nuevo intento del independentismo de vulnerar la legalidad, como el PSOE hizo en su momento con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando llegó la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Como viene haciendo en estos mítines de precampaña, Sánchez ha rogado a los militantes, simpatizantes y, en definitiva, a los 7,5 millones de españoles que confiaron en el PSOE el pasado 28 de abril que hagan "un esfuerzo más" el 10 de noviembre para que su voz se oiga más fuerte en el Congreso de los Diputados y no se produzca un nuevo bloqueo.

Sánchez ha estado precedido en el uso de la palabra por su ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha minusvalorado al resto de opciones políticas con el objetivo de presentar a su formación como la única que tiene un proyecto serio para España.

Del líder del PP, Pablo Casado, ha insinuado que se deja barba para que le tomen en serio y ha interpretado que, tras una sobreexposición antes de las generales del 28 de abril, hoy su campaña consiste en "hacerse el muerto" y no decir apenas nada, sólo visitar un sitio y otro para hacerse la foto.

De Ciudadanos ha lamentado que no tengan discurso más allá de Cataluña y les ha llamado "antiguos regeneracionistas", mientras que a Vox lo ha definido no como la marca blanca del PP, sino como "la marca negra del PP". A Unidas Podemos y al nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, no los ha citado por su nombre pero ha dicho del primero que sólo busca "vigilar" al PSOE y del segundo, que nace para intentar "mediar" entre Podemos y el PSOE, sin tener garantías de que Podemos le reconozca en este rol.

Lo que ha querido poner en evidencia Ábalos es que todos los partidos se identifican a sí mismos tomando como referencia al PSOE, y esto es así porque este partido es el que más se parece a España. "Por eso todo gira en torno al PSOE", ha asegurado.

PROTESTA EN DEFENSA DE LA HUERTA

Al comienzo de la intervención del ministro Ábalos una mujer ha accedido al hall en el que se celebraba el acto en defensa de la huerta valenciana y contra las obras de ampliación de la V-21, aunque ha sido inmediatamente desalojada.

Y es que durante todo el acto, desde la zona exterior un grupo de personas, convocadas horas antes a través de redes sociales-- han pitado y han proferido gritos de 'vergonya' (vergüenza) y 'volem l'horta viva, no la terra morta' (queremos la huerta viva, no la tierra muerta).