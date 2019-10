Sánchez llama a Colau para interesarse por Barcelona tras las protestas y ésta le reprocha que no contacte con Torra

La alcaldesa señala que la proximidad del 10-N dificulta el diálogo

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que este lunes por la mañana le ha llamado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para interesarse por cómo está la ciudad tras la semana de protestas. Colau ha reprochado a Sánchez que no contacte con Torra.

"Le he dicho que creo que el teléfono se debe coger siempre y él me ha explicado porqué no lo ha hecho --haber cogido el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra--, que son los mismos motivos que ha explicado públicamente", ha indicado Colau este lunes en una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Colau ha afirmado que en esa llamada ha insistido al presidente del Gobierno que se tiene que hablar siempre, y ha asegurado que "lo que importa es que los dos presidentes, Torra y Sánchez, encuentren la manera de hablar y rebajar la discrepancia".

Según Colau, la publicación de la sentencia y la proximidad de las elecciones del próximo 10 de noviembre dificulta el diálogo, pero ha reiterado que si se quiere hablar, siempre hay una manera de hacerlo: "El diálogo que necesitamos no se producirá en las próximas semanas, no nos engañemos".

La alcaldesa ha dicho que no está previsto encontrarse con el presidente este lunes en Barcelona, pero que no le reprochará nada, y que si es necesario se volverán a llamar.

PROTESTAS EN BARCELONA

Colau ha visitado este lunes a los heridos de las protestas de estos días en Barcelona que se encuentran en el Hospital de Sant Pau, de los que ha dicho que parece que evolucionan favorablemente tras realizarles las intervenciones pertinentes.

En relación a las altercados, la alcaldesa considera que este fin de semana se ha tranquilizado la situación, ha pedido no criminalizar a la gente joven, y ha opinado que entiende que haya frustración e indignación: "A las generaciones anteriores les estamos fallando --a los jóvenes-- en muchas cosas pero la violencia no es nunca el camino".

Ha incidido en que el movimiento independentista es pacífico, ha acusado a PP y Cs de hacer campaña electoral criminalizando al independentismo, y ha dicho que le preocupa que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuya las protestas a un problema de orden público.

REUNIONES CON GOVERN Y TORRENT

Colau ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que tras su intervención en el pleno extraordinario del jueves en el Parlament en la que, según ella, el presidente insinuó que podía declarar la independencia dentro de la legislatura, la llamara para pedirle una comparecencia ante los medios.

Asimismo, ha celebrado la reunión con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y con agentes sociales, y ha asegurado que el Govern estaba invitado: "Lo encuentro necesario, es una reunión de trabajo, y habrán muchas más para ayudar a crear escenarios de diálogo real".

Ha lamentado que JxCat y ERC haya abandonado las comisiones que se celebran este lunes y martes en el Ayuntamiento de Barcelona porque, a pesar de ser una semana difícil, según ella, deben dar la imagen de que las instituciones funcionan.

Ha reconocido que no aspira a que en los próximos días se celebre una mesa de diálogo con partidos y entidades, y ha considerado que, si algún político piensa que una mesa de diálogo no es posible, debe dimitir.

"No aspiro a que en los próximos días veamos una mesa estable de diálogo, pero sí que aspiro a que la gente hable discretamente, que no hagan escenificaciones públicas, que no se use Catalunya como arma arrojadiza en campaña electoral y que se pongan las bases para enviar un mensaje de calma a la ciudadanía", ha concluido.