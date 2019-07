Sánchez propondrá reformar el artículo 99 de la Constitución para impedir bloqueos en la investidura

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha adelantado hoy que el primer acuerdo de país que propondrá será la reforma del artículo 99 de la Constitución para impedir que se vuelva a bloquear la investidura. No obstate, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recriminado al jefe del Ejecutivo en funciones, que plantee cambiar la Constitución para desbloquear investiduras con el fin de que ese cambio en la ley "le haga el trabajo" por el que le pagan.

En su opinión, en este momento hay dos problemas, uno coyuntural para la investidura y otro, estructural. Este último se debe, en su opinión, a que el artículo 99 de la Constitución "no funciona" y "hay que reformarlo". "Este es el primer acuerdo de país que voy a ofrecer al conjunto de fuerzas parlamentarias", ha anunciado Pedro Sánchez.

El citado artículo, en su punto 3, dice que el Congreso debe otorgar la confianza de la Cámara al candidato propuesto por el Rey por mayoría absoluta de sus miembros en una primera votación. Y si no se alcanza esa mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. La confianza se entenderá otorgada si el candidato lograse mayoría simple.

Y en su punto 5 precisa que si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

EL EJEMPLO DE LOS AYUNTAMIENTOS, DONDE GOBIERNA LA LISTA MÁS VOTADA

En opinión del jefe del Ejecutivo en funciones ha puesto el ejemplo de los ayuntamientos, que se constituyeron el pasado 15 de junio. Ha recordado que en estos, cuando se convoca el pleno sale un gobierno porque no hay mayoría absoluta, gobierna la lista más votada.

Para Sánchez, no tiene sentido que no suceda lo mismo en el caso de la investidura del presidente del Gobierno. No obstante, ha explicado que no está diciendo que tenga que ser esa la fórmula para la gobernabilidad en España, pero considera "evidente" que es necesario contar con un mecanismo que permita la investidura y que "impida coaliciones negativas que puedan abocar a la repetición sistemática electoral".

Este, ha recalcado, es el planteamiento de reforma estructural que va a hacer a la Cámara en el discurso de investidura y sobre todo dirigido a las principales fuerzas políticas.

Sánchez ha señalado que si logra formar gobierno este será el primer acuerdo de país que pondrá encima de la mesa, la reforma del artículo 99 de la Constitución para que "esta sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura".

A esta reforma de la Carta Magna, ha añadido otras que ya había anunciado como la del artículo 49, para definir de manera "más adecuada a las personas con diferentes capacidades" y también la supresión de los aforamientos para los políticos en el ejercicio de la acción pública.