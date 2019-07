22 de julio de 2019

Sánchez recalca a Rivera que no lidera la oposición y que se está quedando solo: "Cs hoy parece la gran evasión"

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado duramente este lunes los acuerdos que Ciudadanos ha alcanzado con la "ultraderecha" en regiones como Murcia o Madrid, al tiempo que ha destacado que en las encuestas el 70% de los votantes del partido naranja quieren que su partido facilite la investidura. Por eso, y tras solicitarle la abstención ha criticado la "deriva peligrosa" de Albert Rivera, que "empieza a quedarse solo".

"Cs hoy parece la gran evasión", ha exclamado Sánchez en su respuesta a Rivera durante el debate de investidura que se celebra en el Congreso, en alusión a las renuncias que han protagonizado en las últimas semanas dirigentes como Francesc de Carreras o Toni Roldán.

Sánchez ha recriminado a Cs el "cordón sanitario" que, a su juicio, ha puesto al PSOE y como se ha "atado a la ultraderecha". "Habla de teatro, puro teatro. Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar parecer un accidente", ha enfatizado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

Además, el jefe del Ejecutivo en funciones ha subrayado que Cs "no lidera la oposición" porque no lo han querido los españoles y "tampoco lidera la derecha". "No me gusta poner etiquetas, pero en este caso no me resisto, su etiqueta es reversible como las chaquetas", ha asegurado.

"LA DEMOCRACIA ES FONDO Y FORMA"

Sánchez le ha recriminado que no accediera a reunirse con él estas semanas y que se dedique a "insultar" al PSOE y a él mismo hablado de "banda", "sanchista" o "plan Sánchez", algo que demuestra su "capacidad de menosprecio". "Viene a dar lecciones de democracia, pero en democracia se respeta al adversario", ha aseverado, para añadir que la democracia es "fondo y forma".

En cualquier caso, Sánchez ha pedido la abstención de Cs en la investidura porque están hablando de si hay gobierno o "un bloqueo institucional con el grave riesgo de ir a unas elecciones". "No le pido que vote a favor ni que aplauda el discurso de investidura ni el planteamiento programático, solo le pido que se abstenga y facilite la formación de un gobierno", ha dicho.

