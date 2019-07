Sánchez responde a Iglesias que escuchará las propuestas y decidirá el equipo: primero programa y luego el Gobierno

446523.1.500.286.20190719185144

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha respondido al mensaje emitido por Pablo Iglesias esta tarde, que escuchará las propuestas y decidirá el equipo, informaron en fuentes socialistas.

Sánchez considera que hay que empezar la negociación por los contenidos: primero programa y luego Gobierno". "Sin vetos ni imposiciones podemos llegar a un acuerdo", indicaron las fuentes. Asimismo, resalta que escuchará las propuestas y decidirá el equipo

La respuesta socialista se produce después de que el líder de Podemos a través de un vídeo hiciera público que renunciaba a entrar en el Gobierno, pero fijando como condiciones que Pedro Sánchez no pusiera más vetos y que Podemos tenga en el Gobierno una representación proporcional a los votos que obtuvo en los comicios del pasado 28 de abril.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H