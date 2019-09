Usa el Brexit para avisar contra la "polarización" de la política y los referendos que llevan a la "ruptura"

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles a los diputados a "tomar nota" de lo sucedido en Reino Unido con el Brexit, con la "polarización" y la "ruptura" de la sociedad británica, y les ha pedido que actúen "en consecuencia".

Durante su intervención en el pleno del Congreso, el Brexit le ha servido a Sánchez para advertir contra los referendos que obligan a elegir entre "alternativas absolutamente excluyentes" y también de las amenazas "que se ciernen sobre la democracia representativa cuando la política se limita a bloques antagónicos que niegan la pluralidad y los matices hasta hacer imposible el entendimiento" y remplazar la deliberación por el frentismo.

Sánchez, que poco antes ha urgido a "los principales actores de la oposición" a que "abandonen el bloqueo" y permitan que se forme un Ejecutivo "progresista", ha advertido de que ni siquiera las democracias más arraigadas como la británica "están a salvo de la banalización de la política a través de la polarización y de la ruptura", que conducen a un "callejón sin salida".

El jefe del Ejecutivo también ha utilizado el Brexit para avisar contra los referendos, alertando de que "en las sociedades modernas no hay ninguna pregunta que se pueda contestar con un sí o un no", porque el resultado es "un callejón sin salida" --aunque no ha mencionado expresamente al independentismo catalán--.

"Limitar la capacidad de elección a dos alternativas mutuamente excluyentes solo puede crear fractura social y territorial y debilitamiento institucional. Evitemos la tentación del conflicto fácil y lideremos con el ejemplo", ha dicho en parte de su intervención.

Tras insistir en que la salida británica es una decisión contraria a la dinámica de los tiempos y que su único legado es "añadir incertidumbre", ha incidido en que el Brexit "nace de la polarización y el debilitamiento de la democracia deliberativa".

Sus promotores, ha proseguido, "invocaron el mandato de un solo pueblo al que engañaron con mentiras" sobre la "factura" de pertenecer a la UE, sobre el efecto "idílico" de la salida y sobre la rapidez con que se podían negociar acuerdos comerciales con terceros países.

Eso, ha señalado Sánchez, lo hicieron conscientemente de que ofrecer una salida binaria "sin matices o sin ninguna posibilidad de explorar una tercera vía que limitase el sufrimiento o la incertidumbre conduce a la negación de los matices que son la esencia misma de la democracia".