29 de agosto de 2019

Simancas culpa al PP, Ciudadanos y Unidas Podemos de no tener todavía un Gobierno por no actuar con "interés patriótico"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha culpado al Partido Popular, Ciudadanos, y Unidas Podemos de ser los responsables de no tener todavía un Gobierno en España al no actuar con "interés patriótico" y "bloquear" la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha señalado en una entrevista en Espejo Público, recogida por Europa Press, las tres formaciones políticas deberían haber actuado con "interés de país" en la sesión de investidura de Sánchez en el mes de julio para que ahora España tuviera el Gobierno "que se merece y necesita" y dejar a un lado "la estrategia del bloqueo".

"Ahora sólo hay tres opciones viables: o se apoya al candidato, o se presenta una alternativa, que la derecha no tiene, o se hacen a un lado. Y el PP y Ciudadanos no quieren echarse a un lado y Unidas Podemos no quiere acordar una legislatura y acuerdo programático", ha resumido Simancas que espera que los partidos de Casado, Rivera e Iglesias muestren "disposición" de cara a septiembre.

Además, Simancas ha insistido en que el PSOE ganó las elecciones generales el pasado 28 de abril y por tanto es quien "tiene la legitimidad" de intentar formar Gobierno pese a que Sánchez ya no es candidato a la investidura. Por eso, ha pedido a Unidas Podemos que, tras "fracasar" el acuerdo de un Gobierno de coalición, acepte el acuerdo programático que le ofrece ahora el PSOE.

Preguntado por los encuentros que mantendrá Sánchez con los líderes políticos, Simancas ha destacado que las reuniones no dependen sólo del presidente del Gobierno en funciones, sino "también de los otros grupos" puesto que Sánchez "ya no es candidato" y entre todos deben "desbloquear" la situación política.