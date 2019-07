4 de julio de 2019

Torrent pide fijar bases para un referéndum y rechaza otra DUI si hay condenas por el juicio del 'procés'

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha reclamado una negociación con el Gobierno para acordar las condiciones para un futuro referéndum sobre el estatus jurídico de Cataluña, y ha rechazado otra declaración unilateral de independencia (DUI) si hay condenas a los políticos catalanes juzgados por el 'procés': "No me parece nada oportuna".

En un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, Torrent ha insistido en el mensaje que mantiene su partido ante la investidura de Sánchez, ante la que ERC no va poner "líneas rojas" pero tampoco va a dar "cheques en blanco", y ha pedido negociación. Según ha dicho, su formación política no está para "bloquear nada ni a nadie", pero se pregunta qué PSOE y qué presidente Sánchez se va a encontrar, "el del diálogo o el del 155", ha añadido.

El presidente del Parlamento catalán ha dicho que su presencia hoy en Madrid para dar una conferencia es "una anomalía" porque él plantea propuestas "y el presidente Sánchez sigue ausente en Cataluña". "No ha hecho absolutamente nada para resolver el conflicto", ha añadido.

"Hoy no sabemos si tiene una propuesta, quizá la tiene y no la presenta porque teme a la opinión de la ciudadanía. Y si no tiene ninguna, el problema aun sería mayor, un país no se puede gobernar sin proyecto", ha agregado.

Torrent ha insistido a lo largo de su conferencia que la única solución para Cataluña es un referéndum en el que los ciudadanos de esa comunidad decidan el estatus jurídico, para lo que ha reivindicado pactar las condiciones para que se celebre, lo que ha llamado "un pacto de claridad". "No provocaría cambios inmediatos, arrojaría luz al conflicto y ofrecería un horizonte de esperanza para las partes", ha agregado.

Ese pacto, ha añadido, debe alcanzarse entre quien tenga mayorías parlamentarias para poder tomar decisiones como un cambio legal que permita ese referéndum. "Es evidente que la ley puede adaptarse a la voluntad popular", ha insistido.

Desde el punto de vista del independentismo, ha asegurado que las bases para el referéndum ya existen y se debe convocar, y ha añadido que falta por saber qué plantea el Gobierno. "Si el Estado opta por la represión, será sólo cuestión de tiempo que el independentismo pase del 48% al 60%", ha advertido.

NEGOCIACIÓN AÚN CON CONDENAS, NO OTRA DUI

El presidente del Parlament no ha querido hablar sobre cuál debe ser la posición del Gobierno si el Tribunal Supremo dicta condenas contra los políticos catalanes juzgados por el 'procés', sobre la posibilidad de un indulto, al negar el punto de partida: que se haya cometido ningún delito.

Ha insistido en que si hay condenas, la respuesta desde Cataluña no debe ser otra declaración unilateral de independencia, que a su juicio no sería "nada oportuna desde un punto de vista político", sino una propuesta lo más unitaria posible y que represente "al 80% de la sociedad que quiere una solución política".

También ha dicho que implicará tener "instituciones políticas fuertes" en Cataluña, "porque cómo si no plantearemos este diálogo que tendrá que emprenderse aún con todo después de la sentencia". Preguntado sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones entorno al fallo del Supremo, ha asegurado que la fecha dependerá del presidente de la Generalitat.

De cara a esos comicios, ha insistido en que el candidato de ERC será Oriol Junqueras porque lo será de cualquier proceso que se convoque mientras "dure la represión política" y porque representa a "lo mejor" de Esquerra, aunque ha añadido que su partido tiene "muchos activos".

BORRELL Y EL REY

Preguntado por el nombramiento de Josep Borrell como futuro máximo responsable de la diplomacia de la Unión Europea, ha admitido que no lo ve como "un elemento esperanzador" pero ha añadido que tampoco será "determinante" para Cataluña. Lo importante a su juicio es que las instituciones comunitarias afronten el problema catalán y lo incluyan en la agenda europea.

Roger Torrent también ha sido preguntado por si espera otra reacción del Rey en el caso de condenas a los políticos catalanes procesados. "No espero otro 3 de octubre", ha respondido, en referencia al discurso que lanzó el monarca tras el 1-O. Las consecuencias en la sociedad catalana de ese mensaje, a su juicio, fueron peores que las de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Estatuto Catalán.

"Abstrajo a los ciudadanos que habían sido apaleados de la realidad que debe proteger un monarca si quiere ser representante del conjunto de los ciudadanos. Se vivió de forma traumática", ha dicho.