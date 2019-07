Unidas Podemos niega haber hablado de "cargos" con Sánchez, le insta a "bajar el tono" y reclama "respeto"

446357.1.500.286.20190718144931

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de Galicia En Común, Yolanda Díaz, ha negado este jueves que el partido morado haya hablado de "cargos" y por supuesto tampoco de "vicepresidencias" con el candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, al que ha instado a "bajar el tono" y a dejar de hacer manifestaciones que, a su juicio, "no son respetuosas con una formación política que ha alcanzado casi cuatro millones de votantes".

Así se ha pronunciado Díaz en declaraciones en el Congreso al preguntársele si, en sus conversaciones con los socialistas para apoyar la investidura, Podemos ha reclamado una vicepresidencia social, los ministerios de Hacienda y Empleo y el control de la Comunicación del Gobierno.

"Me consta que no se ha hablado de cargos", ha recalcado Díaz, para añadir a continuación que le "sigue sorprendiendo que a día de hoy que se siga insistiendo" en esas supuestas peticiones cuando hace escasos días" el propio Sánchez las "negó". "Presumo que el presidente no falta la verdad", ha deslizado.

BAJEN EL DIAPASÓN

También ha replicado a las palabras de Sánchez en La Sexta en las que argumentaba que defender la existencia de "presos políticos" en España, como ha hecho Podemos, implica no defender la democracia, y ha aprovechado para reclamar a los socialistas que abandonen la dureza con la que se emplean últimamente y dejen de hacer este tipo de afirmaciones.

"Nosotras nunca vamos proferir este tipo de declaraciones de miembros del gobierno en funciones", ha garantizado Díaz. "Sería bueno que bajen el diapasón y abandonen la política vieja de los vetos", ha señalado, incidiendo en que "la cordialidad y la educación" son "muy importantes construir".

Así, ha demandado que se ponga el "diálogo encima de la mesa" y que se actúe con mirada larga". "Sólo se habla de investidura, pero la única fuera política que garantiza la gobernabilidad a Sánchez es el PSOE --ha advertido--. No hablemos solo de investidura, sino de estabilidad y gobernabilidad y, por favor, hagámoslo con el debido respeto y sin vetos".

ENCANTADOS DE SENTARSE

En este punto, ha vuelto a reclamar a Sánchez que se deje de "excusas" como la de que Iglesias ha pedido una vicepresidencia y levante sus vetos. "Estoy segura de que el PSOE no compartiría nunca que sobre otros secretarios generales en nuestro país se ejercieran vetos", ha deslizado, recalcando que las "líneas rojas" no "construyen futuro".

"Ha llegado el momento de que dejen de poner excusas y se sienten a negociar con mucha tranquilidad, los equipos están preparados. Estaríamos encantadas de empezar a hablar hoy mismo de los retos del país y del Ejecutivo nuevo que necesita España. Dejemos de convertir este debate en una posición sobre cargos", ha demandado Díaz.