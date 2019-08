29 de agosto de 2019

Urkullu afirma que su Gobierno prevé cumplir la legislatura sin guiarse por "circunstancias que afecten al Presupuesto"

SAN SEBASTIÁN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su Gobierno prevé cumplir su "programa de Gobierno" y agotar los cuatro años de legislatura, sin adelantar elecciones, y ha recordado que su Gabinete no se guía "por circunstancias que afecten a los Presupuestos". Además, ha insistido en que una prórroga de las Cuentas vascas no sería un "drama", aunque no es la "opción preferida" y ha rechazado "mezclar" la negociación con una reforma fiscal

Urkullu ha comparecido este jueves ante los medios informativos tras presidir, en el Palacio Miramar de San Sebastián, el primer Consejo de Gobierno tras el periodo vacacional.

Preguntado por la posibilidad de que se produzca en Euskadi un adelanto electoral, Iñigo Urkullu ha asegurado que no es una cuestión que haya abordado el Consejo de Gobierno, y ha añadido que el Ejecutivo está centrado en el "grado de cumplimiento" de su programa de Gobierno y del "compromiso" por desarrollar "todos los proyectos en marcha".

Ha recordado que antes de las elecciones generales y municipales se habló también de la hipótesis de un adelanto electoral en Euskadi y "no ha sucedido". "No nos guiamos por circunstancias que afecten a los presupuestos", ha dicho, a la vez que ha recordado que el año pasado el Gabinete no pudo aprobar "unos presupuestos 'ad hoc' para este año, sin que haya sido "una cuestión que ha condicionado la acción de Gobierno".

El Lehendakari ha recordado que, además, "en teoría, queda un año" de legislatura y el "propósito" de su Gabinete es "cumplimentar el compromiso basado en el programa de Gobierno". No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo estará "atento a todas las incidencias" que se puedan producir, entre ellas "las económicas que puedan afectar" a Euskadi.

En este sentido, ha emplazado a ver cómo se llega al tercer trimestre del año, comprobar "en cuanto a evolución económica, la incidencia a nivel de UE, no solo en Alemania", y también "las circunstancias que afectan a la supuesta guerra comercial entre EE.UU. y China", así como "la posibilidad de reorientar la dinámica vivida en las últimas semanas, tras el G7".

El Lehendakari no ha ocultado que "otro factor, evidentemente, es la situación política, que trasciende de la voluntad del Gobierno Vasco", por la acción de los partidos políticos y grupos parlamentarios en "una pretensión de bloqueo político". Este "bloqueo político, en el caso de unas nuevas elecciones generales" llevaría, a su juicio, a "una situación de relación política, no solo con el Gobierno Vasco, sino entre los partidos políticos, de paréntesis en el Parlamento Vasco".

Según ha advertido, esta situación se prolongaría "hasta que se conforme un Gobierno en España, incluso más allá de lo que es el final de este año". "Hablo de la hipótesis de unas nuevas elecciones", ha aclarado.

Ante estas "incidencias", ha afirmado que su Ejecutivo estará "muy atento también", pero ha reiterado que "la voluntad y el propósito del Gobierno Vasco es el del cumplimiento del programa y el de intentar cumplimentar también el mandato de cuatro años".

PRESUPUESTOS "AD HOC"

Iñigo Urkullu ha manifestado que a su Ejecutivo le gustaría contar con una Ley de Presupuestos 'ad hoc' para 2020, y ha afirmado que trabaja "por ello" porque, si diera "por hecho" que no será posible, no presentaría el proyecto de Cuentas.

Según ha recordado, el año pasado se retiró el proyecto de Presupuestos porque no había "posibilidades de negociación por razones extrapresupuestarias" y, en esta ocasión, ve "disposición" a negociar, por lo que espera que se aborde en base a "cuestiones presupuestarias".

No obstante, ha asegurado que, "si no es posible", en un ejercicio de crecimiento económico, una prórroga presupuestaria no sería "un drama", pero "no es la opción preferida que hay en el Gobierno". "La opción preferida y primordial que tenemos en el Gobierno es la de contar con unos presupuestos 'ad hoc' para 2020 basados en el realismo", ha indicado.

Urkullu ha señalado que "sí pudo ser un drama" en 2013, en un momento de "recesión económica" porque contaban "con 1.100 millones de presupuesto menos que con lo que contó en 2012". "En aquel momento, sí fue muy difícil", ha añadido. En todo caso, según ha dicho, una prórroga se da automáticamente el 1 de enero si previamente no se han aprobado las Cuentas para el ejercicio siguiente.

Por otra parte, ha afirmado que en 2019 se han aprobado tres leyes complementarias a la prórroga presupuestaria que han hecho posible "prácticamente que lo que se está gestionando sea lo que, en su momento, se presentó como proyecto de Ley".

REFORMA FISCAL

Iñigo Urkullu ha rechazado que planteamientos como el de una reforma fiscal, como ha propuesto el PP como condición para apoyar las Cuentas, formen parte de la negociación presupuestaria.

A su juicio, es algo que "trasciende" a la negociación y que tiene "su propio espacio". En este sentido, ha destacado que la negociación del proyecto de Presupuestos para el año que viene, que afecta al Gobierno Vasco, "tiene su espacio" en el Parlamento vasco y en la negociación entre los grupos y el Ejecutivo.

Además, ha apuntado que "tiene un tiempo" que lleva desde finales de octubre, cuando se apruebe el proyecto de Ley, hasta diciembre, con el trámite de negociación y aprobación de las Cuentas.

Urkullu ha afirmado que, en el caso de una reforma fiscal, "no corresponde el espacio del Parlamento vasco ni la negociación con el Gobierno Vasco", sino que compete a las Juntas Generales y a la negociación entre las formaciones representadas en esas instituciones. Por lo tanto, cree que no se deben "mezclar" cuestiones que "obedecen a otros espacios y otros tiempos" con la negociación presupuestaria.

"En lo que puedan ser demandas de partidos políticos o grupos políticos que excedan de lo que es el espacio que corresponde al Gobierno Vasco y el tiempo que corresponde a la negociación de los Presupuestos, somos todos conscientes de que merece la pena un análisis, una evaluación sobre lo que ha dado de si la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2017, no solamente de lo que pueda ser una figura impositiva determinada", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que hay un "compromiso asumido" entre las formaciones políticas que acordaron aquella modificación tributaria evaluar en 2020 los resultados de esa reforma fiscal". "Y de la evolución, saldrá cuál es el resultado de aquella reforma fiscal, cuál es la situación en cuanto a los tributos concertados, los tributos de gestión propia, todas las figuras impositivas, pero es un espacio que no corresponde al Gobierno vasco, ni siquiera al Parlamento vasco", ha agregado.

Por ello, ha asegurado que es un tema que "trasciende de lo que es la negociación presupuestaria", y ha insistido en que tiene "su espacio y su tiempo" por "mucho que el PP pretenda" que sea una condición para abordar las Cuentas.

Tras afirmar que en el Parlamento se están debatiendo proyectos de ley "muy importantes y, sin embargo, no se ponen en cuestión de lo que es la negociación presupuestaria, el Lehendakari ha afirmado que no hay que cambiar la "entidad" de cada uno de los proyectos.

Urkullu ha indicado que no han cambiado las condiciones que el Gobierno Vasco se dio el año pasado para una negociación presupuestaria. "Disposición a hablar exclusivamente del contenido del proyecto del ley de Presupuestos y no de cuestiones extrapresupuestarias", ha apuntado.

Por otra parte, en relación a la reforma de la RGI, ha indicado que, por ahora, "no se ha avanzado más" en este tema con el PP, que permitió la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PNV y PSE-EE, y ha manifestado su "disposición abierta" con todos los grupos.