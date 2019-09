El exlíder de Podemos Murcia confirma que encabezará la lista al Congreso del partido de Errejón

El que fuera secretario general de Podemos en la Región deja su cargo y escaño para formar parte del proyecto Más País de Errejón

MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha confirmado este viernes que abandona la formación morada "con mucha tristeza y decepción", y que encabezará la lista de Más País por la Región de Murcia. Junto a él, abandona la formación la número 'dos', María Giménez.

En rueda de prensa, Urralburu ha señalado que abandonan la formación morada después de cinco años "de mucho trabajo, pasión e ilusión". Pero, añade, "el proyecto de Podemos que quisimos construir ya no existe".

Un proyecto, ha recordado Urralburu, que vino para acabar con la corrupción, los recortes, y lograr una sociedad más justa, "sin embargo, el proyecto ha ido cambiando de rumbo" y "al final, no hemos tenido espacio para desarrollar el trabajo". "Hoy no hay espacio en Podemos para cumplir los objetivos que nos planteamos, ni siquiera en el espacio autónomo de la Región de Murcia", ha incidido.

"Nos vamos con satisfacción de dejar un partido estructurado, organizado y saneado y totalmente transparente y todo el trabajo parlamentario realizado" y "nos vamos de Podemos porque sentimos que aquí ya no podemos hacer lo que vinimos a hacer". "Éste no es el partido del principio; se ha convertido en un partido convencional", instalado "en una deriva personal, incapaz de negociar los acuerdos necesarios que necesita nuestro país", opinando que Pablo Iglesias "no ha sabido ver la importancia de estar en el Gobierno".

Así lo ha manifestado Óscar Urralburu acompañado de Giménez. Ambos han dejado sus cargos orgánicos dentro de Podemos, así como sus actas de diputados en la Asamblea Regional, "por coherencia". "No hemos venido a calentar sillas", ha enfatizado Urralburu, "la política exige audacia, valentía y salir de nuestra forma de confort y luchar por otra forma de hacer política en nuestro país".

"No nos veíamos haciendo campaña electoral a favor de Pablo Iglesias y en contra de Errejón. No hubiera sido coherente, nos resultaba inconcebible", ha afirmado Urralburu, que ha reconocido que será quien encabece la lista de Más País por la Región de Murcia, "pase lo que pase".

Según Urralburu, --que volverá a incorporarse a las aulas que dejó hace cuatro años--, la pérdida de 29 diputados el pasado 28 de abril en el grupo confederal Unidas-Podemos y el "batacazo" electoral en las municipales, autonómicas, generales y europeas, "no justifican el que no se pudiera haber alcanzado un acuerdo político para un gobierno progresista en España".

Podemos ha perdido más de un millón de votos, "y había que corregir el rumbo y no se ha hecho", ha insistido, "una secuencia de errores sucesivas que ya era incorregible" y "no nos sentimos con fuerza para participar en ese proyecto". En su opinión, "lo que se ha hecho, se ha hecho mal".

"Es intolerable que después de cinco años sigan gobernando nuestras vidas las leyes del PP", ha manifestado Urralburu, "fruto de la irresponsabilidad de todos los agentes que han intervenido", con Pedro Sánchez a la cabeza, "el PSOE ha jugado con nuestro país con la voluntad de arrastrar al país a una repetición electoral y restaurar el bipartidismo sin pensar en las clases populares".

Pero, a su parecer, Unidas Podemos también tiene su parte de responsabilidad, "Pablo Iglesias, a pesar de dar un paso al lado, no ha sabido ver la importancia de estar en el gobierno. Una oportunidad histórica de poder gobernar con una vicepresidencia y tres ministerios con 42 diputados", lo que ha tachado de "error". Tras lo que ha subrayado que Podemos "vino a gobernar".

"Entre los errores de Pedro Sánchez y los errores de Pablo Iglesias, hay que hacer un esfuerzo porque en este país haya una fuerza progresista" que "garantice la gobernabilidad".

Es hora de hacer algo, se requiere de un cambio importante, al igual que en 2014, ha resaltado, "dar una patada al tablero y empezar a pensar que se pueden hacer nuevas cosas también en política". Así, ha valorado positivamente el paso al frente de Íñigo Errejón, "demostrando que se puede ilusionar, de nuevo, a la ciudadanía, y que se puede luchar contra la abstención del sector progresista en nuestro país".

Urralburu, se ha mostrado, así, "dispuesto" a colaborar con Errejón, "un referente, un compañero de batalla y una de las cabezas más lucidas de este país", para "hacer posible que la Región de Murcia tenga un escaño en el Congreso de los Diputados para hacer una política constructiva y útil para el país". "No podemos conformarnos con que la derecha y la ultraderecha gobiernen este país", ha remarcado.

"Lo primero debe ser la ciudadanía, después los partidos y las siglas", hacer una campaña limpia, sin reproches y con la responsabilidad que supone representar al conjunto de la ciudadanía, ha declarado Urralburu, haciendo suya una frase de Errejón, "lo más revolucionario ahora es ser responsable y garantizar un gobierno de progreso en España".

Por su parte, María Giménez, ha destacado la labor "impecable y responsable" de Urralburu todo este tiempo como secretario general de Podemos en la Región de Murcia y portavoz del grupo parlamentario, así como el trabajo realizado por todos, agradeciendo el apoyo de muchos en estos cinco años, para afirmar que "mi compromiso y principios sigue igual de intacto para defender a la Región tanto dentro como fuera de la política".

A preguntas de los medios, Urralburu ha asegurado que ha recibido muchos mensajes de apoyo desde que saltara la noticia y que este paso "es un paso de coherencia y honestidad, y que no podíamos hacer otra cosa". Ha explicado que ha enviado una carta de dimisión a Pablo Iglesias esta misma mañana explicando las circunstancias y las razones de este paso, así como a la militancia.

La Ejecutiva del partido en Murcia será cesada, según marcan los estatutos de Podemos, y se nombrará una gestora, que encabezará el diputado nacional por Murcia, Javier Sánchez Serna, "hombre de confianza de Pablo Iglesias", ha apuntado Urralburu.

La dimisión de Óscar Urralburu y de María Giménez provocará la entrada en el hemiciclo de María Marín y Rafael Esteban, números 3 y 4 en la lista de este partido en las pasadas elecciones autonómicas. De hecho, Podemos ya ha comunicado que María Marín será la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de la Región de Murcia.