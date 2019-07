11 de julio de 2019

Vox confía en sellar pactos en Madrid y Murcia y ofrece a Cs presentarlos como les acarree "menos desgaste"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha mostrado confiando en cerrar acuerdos con PP y Ciudadanos sobre los gobiernos autonómicos de Murcia y Madrid y ha ofrecido al partido naranja presentarlos con la fórmula que le acarree "menos desgaste".

Espinosa de los Monteros ha celebrado que estén dándose movimientos que van "en la buena dirección" en ambas comunidades para llegar a acuerdos y ha apuntado que si éstos se acaban materializando, ya se verá la fórmula de cómo se presentan o se documentan.

"Nosotros somos muy sencillos y muy flexibles y si hay que hacerlo de una manera que a los demás partidos les suponga un menor desgaste, buscaremos la fórmula que sea más satisfactoria para todos", ha dicho en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja.

ES "EL ÚLTIMO DE LOS ESCOLLOS"

En todo caso, el diputado de Vox considera que ése el "el último de los escollos" porque lo primero es llegar a sendos pactos de gobierno en Murcia y Madrid. De entrada, se ha mostrado "moderadamente optimista" porque los tres partidos se están empezando a sentar en una misma mesa para hablar.

Ahora lo que toca, ha apuntado, es llegar a "algún tipo de acuerdo de contenidos" y se ha mostrado convencido de que si PP y Ciudadanos han tardado cuatro semanas en alcanzar el suyo, Vox será capaz de hacerlo en menos tiempo.

Espinosa de los Monteros es consciente que de los tres partidos deberán ceder en la negociación, cada uno en función de su peso, para alcanzar un acuerdo pero ha vuelto a restar importancia a la forma en cómo se presente al final porque, según ha abundado, eso será "lo menos importante". "Ése es el último de los escollos", ha apostillado.

LA ÚLTIMA OPCIÓN, QUE EL PP GOBIERNE SOLO

Eso sí, ha reiterado que la participación de los tres actores políticos es necesaria para alcanzar un acuerdo de gobierno y que, en caso contrario, existe una última opción antes de ir a otras elecciones, y es que el PP gobierne en solitario con el apoyo externo de Ciudadanos y Vox.

No obstante, el dirigente de Vox confía en que se pueda llegar a acuerdos a tres "amplios" y "sólidos" para que no sea necesario ir a unas segundas elecciones, que es el escenario "menos deseable para todos". De hecho, no ve imposible que los acuerdos lleguen pronto y las investiduras en Madrid y Murcia pudieran darse en julio. "¿Por qué no?", se ha preguntado.