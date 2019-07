25 de julio de 2019

Vox cree que acabará habiendo Gobierno y apunta que no le parecía "raro ni mal" una abstención de Cs en septiembre

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que acabará habiendo un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y ha apuntado la posibilidad de que finalmente se abstenga Ciudadanos en una nueva investidura en el mes de septiembre, una opción que a su formación no le parecería "rara ni mala".

En declaraciones a los medios antes de la votación de este jueves, Espinosa de los Monteros ha calificado de "teatro" el curso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para pactar un Gobierno de coalición. "Creo que al final se llegará a un acuerdo y creo que no es bueno para España", ha lamentado.

Sin embargo, ha insistido en que, antes que un pacto de los socialistas con el partido de Pablo Iglesias, Vox vería con mejores ojos una abstención de Ciudadanos. "No hoy pero quizá en un futuro. No me parecería tan raro ni tan mal", ha reconocido.

Además, ha ironizado sobre las peticiones que ha hecho Podemos para formar parte de ese Gobierno de coalición y ha centrado sus bromas en el Ministerio de Trabajo. "Es bueno que les den trabajo, ya es hora de que trabajen un poco", ha señalado.

Al margen de este comentario, ha calificado de "peligro" que el partido morado pueda ocupar cualquier ministerio que tenga repercusión en la economía, aunque tampoco ve al PSOE "tan alejado" de sus posiciones".

"Siempre es posible un acuerdo hasta último minuto. Aunque hoy no se llegara al acuerdo, en septiembre sí se llegará", ha insistido poco antes de la votación.