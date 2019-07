8 de julio de 2019

Xavier Pericay reclama mayor "flexibilidad y participación" en Cs tras abandonar su Ejecutiva

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fundador y ya exmiembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Xavier Pericay, ha reclamado este lunes mayor "flexibilidad y participación" en la toma de decisiones de la cúpula de su partido, tras anunciar públicamente el pasado sábado su salida de la Ejecutiva de la formación encabezada por Albert Rivera.

El exportavoz del Comité Autonómico de Ciudadanos en Baleares ha admitido, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que las decisiones dentro de la formación se podrían "gestionar de otro modo y hacerlas mucho más participativas".

Sobre el cariz presidencialista de Ciudadanos, Pericay ha admitido que la formación nació "en torno a la figura de Albert Rivera", pero también ha explicado que a medida que un partido va creciendo e implantándose en la política nacional, surgen más figuras que "tendrán cosas que decir y que tendrán una presencia pública", aunque, ha recalcado que "no del nivel de Albert".

El exdirigente 'naranja' ha declarado que su abandono de la Ejecutiva viene motivado por no sentirse "arropado" por el partido, tras "una serie de circunstancias que arrancan en las primarias de Baleares", el pasado marzo. "Durante este tiempo han ocurrido cosas en el partido que no me han gustado y al final me ha parecido que era mejor dejar las cosas así, antes de que fueran a peor", ha añadido.

SABER GESTIONAR LA DISCREPANCIA

Su salida de la cúpula de Ciudadanos llega justo después de las anunciadas también por Toni Roldán y Javier Nart. Pericay ha reconocido que tras conocer las salidas de ambos dirigentes, Rivera quería "hacer cambios en la Ejecutiva" y, por ello, le escribió para comunicarle que su cargo "también estaba a su disposición".

Asimismo, el político balear ha confirmado que no estuvo presente en el "desagradable" Comité Ejecutivo de Ciudadanos, que motivó los posteriores abandonos de Roldán y Nart y las discrepancias entre Rivera y Garicano en torno a la posición del partido, negativa a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "Creo que hay que saber gestionar la discrepancia, aunque yo pueda estar de acuerdo con la postura mayoritaria del partido", ha señalado.

Por último, Pericay ha querido aclarar que su salida de la Ejecutiva no viene motivada por la posición negativa de Ciudadanos ante la investidura de Sánchez, ya que su partido acudió a las elecciones con un discurso centrado en el "no a pactar con el PSOE de Pedro Sánchez" y, por ello, han de "ser coherentes".

No obstante, ha lamentado que esto no significa que "la forma de llevar esta cuestión desde el punto de vista comunicativo y estratégico haya sido la mejor".