Amaia Romero: "Me gusta mucho la melancolía y el disco en general es bastante nostálgico"

"No esperaba hacer el mejor disco de mi vida, simplemente esperaba hacer mi primer disco y ha quedado un disco muy bonito", señala

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

La cantante navarra Amaia Romero, que arranca este sábado en el Baluarte de Pamplona la gira de presentación de su primer disco, 'Pero no pasa nada', se ha declarado como una persona a la que le gusta la melancolía y ha explicado así que su trabajo "en general es bastante nostálgico".

"Cada vez que compongo algo es algo que estoy sintiendo en ese momento, es algo personal, pero es verdad que el disco en general es bastante nostálgico, porque creo que soy una persona un poco así, soy una persona un poco intensa, que me gusta mucho la melancolía y es verdad que tampoco hay una canción en el disco que sea alegre y otra triste, siempre está en ese punto que se mantiene nostálgico, y me gusta mucho, pero tampoco ha sido algo intencionado", ha explicado en una rueda de prensa en Pamplona con motivo del inicio de su gira.

Amaia Romero ofrecerá un concierto el sábado y otro el domingo en la Sala Principal del Baluarte de Pamplona a las 20 horas. La joven interpretará temas al piano y otros acompañada por su banda. Tras la actuación de Pamplona, visitará Gijón, A Coruña, Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca o Sevilla, entre otras ciudades.

La cantante ha explicado que comenzar la gira en Pamplona le da "mucha tranquilidad, pero a la vez muchos nervios, son las dos emociones juntas, es tranquilidad porque estoy en casa y la gente siempre me acoge muy bien, pero también hay mucha gente que me conoce y me da nervios y respeto". "Estoy muy ilusionada", ha indicado.

Después de su paso por festivales en el verano, ha explicado que ahora comienza por teatros una gira que nunca ha hecho. "En los festivales ha ido genial y ha ido súper bien, pero se va a pasar de festivales de la gente borracha bebiendo a teatros con todos en silencio, expectantes, súper concentrados. Es algo que me apetece mucho. Las veces que he cantado en teatros me he sentido muy cómoda, pero estoy también a la espera de cómo me voy a sentir yo, cómo va a recibirlo la gente", ha afirmado.

Amaia Romero se ha mostrado "agradecida" por la acogida que ha tenido su disco, aunque es algo en lo que no había pensado. "Principalmente pensaba en la música, al final era lo primero que hacía en toda mi vida, y no sabía muy bien, estaba aprendiendo cosas, y estaba súper atenta a lo presente, a lo que estaba pasando. Ha sido sorpresa, pero porque directamente ni lo había pensado, no sabía lo que iba a pasar. Estoy súper agradecida porque la respuesta ha sido bastante buena", ha apuntado.

También se ha mostrado satisfecha con el proceso de grabación del disco. "De repente salgo de Operación Triunfo y he empezado a un nivel súper alto, yendo a estudios increíbles. Dentro de cinco años es muy difícil mantenerme, igual estoy abajo, luego subo, pasan muchas cosas y nunca se sabe lo que puede pasar. Es algo que me da miedo habiendo trabajado con gente tan increíble y en estudios tan lujosos. Estoy agradecidísima y me encanta, pero me da un poco de miedo", ha añadido.

Respecto a las críticas en torno a su disco, ha explicado que ha leído algunas y ha señalado que no son todas buenas. "Son opiniones, he leído alguna mala y hay cosas que dicen y digo 'pues es verdad'. Al final es mi primer disco, no buscaba que fuese un disco increíble, ni que fuese el mejor disco del año, simplemente buscaba que fuese un disco representativo de una persona de 20 años, que al final es lo que soy y para ser mi primer disco creo que lo he hecho bastante bien, y estoy bastante orgullosa, me representa un montón, estoy muy contenta y ya mejoraré con los años. Yo no esperaba hacer el mejor disco de mi vida, simplemente esperaba hacer mi primer disco y ha quedado un disco muy bonito", ha valorado.

LE GUSTARÍA "UNA EVOLUCIÓN QUE TUVIERA SENTIDO"

Amaia Romero ha explicado que le gustaría tener "una evolución que tuviera sentido". "El recorrido que tiene Natalia Lafourcade me encanta, la evolución que tiene es increíble pero tiene un sentido, y a mi me gustaría conseguir algo así", ha apuntado.

Ha dicho además que le "encanta" nombrar a artistas que le gustan y que en ocasiones son desconocidos, pudiendo contribuir a que puedan tener más eco. "Me encanta, porque me hace sentir medio poderosa. Es una de las mejores cosas de ser popular, entre comillas. Grupos que te gustan, nombrarlos y que suban mucho las visualizaciones es algo que me hace mucha ilusión y me encanta hacer", ha señalado.

La cantante ha reconocido que en su primer disco hay influencias diversas. "En todo el proceso ha habido muchísimas influencias, las influencias que había al principio no tienen nada que ver con lo que ha acabado siendo el disco. Tampoco buscaba nada en concreto, simplemente me dejaba llevar porque pueden representarme a mi misma muchos estilos. Este disco ha salido como un tipo clásico de España y es algo que me representa mucho, pero igual que me puede representar otro estilo de música. Ha salido el disco así, ha sido hasta una sorpresa para mí", ha indicado.

Por otro lado, ha señalado que no le preocupa que la etiqueten como 'indie' y ha precisado que "igual hace diez años el concepto 'indie' estaba mucho más definido, pero ahora mismo no sé decir qué es 'indie' y qué no". "Ahora mismo Operación Triunfo podría ser 'indie' perfectamente y esto hace cinco años era una cosa impensable. No le veo sentido a esas etiquetas", ha apuntado.

"VÉRTIGO" CON EL TEMA DE 'LEGADO EN LOS HUESOS'

Por otro lado, ha explicado el proceso para cantar el tema principal de 'Legado en los huesos', la segunda película de la trilogía del Baztán. "Me daba vértigo, porque veía que era una cosa que se me iba a quedar un poco grande, porque nunca había hecho esto. Pero tuve una reunión con el director de la película y con el compositor de la banda sonora y me dijeron que tuviese libertad de todo, para elegir el productor y todo", ha indicado, valorando el trabajo que ha podido realizar.