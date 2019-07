PSN aplaza la reunión con Geroa Bai, Podemos e I-E para estudiar propuestas de modelo de gobierno para Navarra

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

La reunión de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra prevista este jueves para abordar la propuesta socialista de estructura del futuro gobierno se ha aplazado a petición del propio Partido Socialista con el objetivo de estudiar las diferentes propuestas de modelo de gobierno.

La reunión estaba convocada para este jueves a las 12 horas después de que el pasado martes los socialistas entregaran a los otros tres partidos una propuesta de modelo de gobierno. Se dieron un par de días para analizarla y hoy estaban citados a las 12 horas en el Parlamento.

Si bien el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, señaló a los medios de comunicación que abogan por un gobierno socialista, también indicó que están "abiertos a llegar a acuerdos en otros términos". Geroa Bai, por su parte, ya manifestó que quiere un "gobierno de responsabilidades compartidas", que "cuente con la experiencia de trabajo de Geroa Bai".

La sorpresa la dio este miércoles Podemos, con dos parlamentarios en la Cámara, que dijo que apuesta de forma "clara y decidida" por "la presencia de consejeros o consejeras de la formación morada en el próximo Consejo de Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario socialista Ramón Alzórriz ha explicado que se ha pospuesto la reunión porque "hay un diálogo permanente y fluido y se han hecho una serie de peticiones y propuestas y las tenemos que estudiar". "Lo importante es hacer bien las cosas", ha aseverado Alzórriz, quien no ha detallado cuando volverán a reunirse.

Ha indicado que Podemos les ha trasladado que "aspira a estar en ese gobierno futuro" y "como es normal dentro de una negociación cualquier partido puede proponer cualquier cuestión que le parezca razonable y el resto tenemos que estudiarlo y tomar decisiones". "Es lícito que cada grupo reivindique ciertas cosas, unas pueden ser a nivel de estructura, de consejerías o de contenidos", ha opinado.

Alzórriz ha señalado que en Navarra "siempre ha habido una buena sintonía con Podemos dentro de las negociaciones, un diálogo fluido, desde el respeto". Preguntado si cree que puede ocurrir aquí lo acontecido en La Rioja, donde ambas formaciones no han llegado a acuerdo, ha sido tajante al afirmar que "no". "No nos influye lo que está pasando allí, más allá de compartir la decepción que tienen los compañeros de La Rioja", ha indicado.

El representante socialista ha señalado que estudiarán las diferentes propuestas para "intentar llegar a un acuerdo tras el acuerdo de gobierno y llevar a cabo el programa de gobierno". "La sociedad se ha cansado de conflictos y vota para que los partidos nos pongamos de acuerdo y en eso estamos trabajando en Navarra, con ahínco, con rigor y con ilusión", ha agregado.

Ha señalado, sobre si el PSN cedería un gobierno de coalición, que en una negociación "puede llegar a haber cesiones por una y otras partes". "Tiene que ser un acuerdo entre diferentes y estamos abiertos a que haya un gobierno en el que pueda haber integración por parte de otros partidos", ha comentado.

Ante la queja de EH Bildu de que se le ha excluido de ese proceso, Ramón Alzórriz ha señalado que a Adolfo Araiz "le conviene hablar de exclusiones pero yo no hablaría de exclusiones, lo que hay son dos modelos de sociedad diferentes; no hablamos de vetos sino de ese tipo de cosas".

Preguntado sobre plazos para la sesión de investidura, ha manifestado el socialista que lo importante será llegar "cuando tengamos el programa de gobierno, que está zanjado, y un organigrama de gobierno que pueda aglutinar las sensibilidades de los grupos".

"RAZONABLE" PARA ESTUDIAR

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha explicado que la reunión se ha pospuesto para estudiar más la propuesta del PSN, "algo razonable" que "no atiende a ningún problema concreto". "Hay que mirarlo con detenimiento, me parece adecuado dar más tiempo", ha señalado, para indicar la decisión del aplazamiento ha sido "consensuada".

Azcona ha indicado, ante la propuesta de Podemos de entrar en un gobierno de coalición, que "vemos fundamental, por la proporcionalidad de fuerzas que hay en el Parlamento parecidas entre PSN y Geroa Bai, que debemos estar en ese gobierno". "A partir de ahí, la composición del resto del gobierno habrá que negociarlo entre todos", ha comentado.

Tras señalar que buscan una "representatividad que sea suficiente", ha indicado que "no hablamos de un gobierno de cuotas" sino de que "Geroa Bai quiere incidir en políticas que se han dado en los últimos años y para nosotros es importante estar en este gobierno, dar estabilidad al Gobierno de Navarra los próximos cuatro años".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha negado que la "culpa" del aplazamiento de la reunión haya sido por la petición de Podemos de ocupar consejerías. "No hay culpas, es un proceso de negociación que necesita reflexión", ha argumentado.

Según ha indicado, María Chivite "ha pedido tiempo para reflexionar y lo tiene". Y ha incidido en que "no se puede ser culpable de algo que no es malo". Ha señalado, además, que ha habido "diferentes conversaciones" y que con el aplazamiento los socialistas quieren realizar "un análisis conjunto".

Buil ha remarcado que el acuerdo adoptado por la dirección de Podemos refleja que es "importante" y que la formación está "dispuesta" a "aportar perfiles para el nuevo Gobierno" y ha señalado que la cuestión de que "sea imprescindible o no, la tendrá que dirimir la asamblea".

"El acuerdo global será votado por la asamblea", ha expuesto el parlamentario de Podemos, para destacar que "estamos en una negociación abierta" y que en este momento hablan de consejerías en "plural".

Asimismo, Mikel Buil ha diferenciado la situación de la conformación del Gobierno en La Rioja y Navarra y ha asegurado que "estamos en una situación muy diferente". "Hemos llegado a un acuerdo programático razonable, nuestro voto lo va a decidir una asamblea telemática en el que expondremos el acuerdo al que se llegue. La Comisión de Coordinación tiene el objetivo de plantear el mejor acuerdo", ha aseverado.

Por su parte, Marisa de Simón, de I-E, ha afirmado que para la coalición "no es fundamental entrar en el Gobierno" y ha remarcado que "hemos priorizado el acuerdo de programa de la legislatura".

"Lo fundamental es el acuerdo de programa legislatura, que vamos a someter a valoración de nuestros órganos de decisión, precisamente este sábado, no hemos hablado de nada en relación al gobierno. Lo fundamental es el programa", ha zanjado.