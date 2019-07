3 de julio de 2019

La Cámara de Comercio pide un Gobierno foral "fuerte y estable" que impulse la creación de empleo

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, ha pedido que Navarra tenga "lo antes posible" un Gobierno "fuerte y estable" que adopte medidas dirigidas a la creación de empleo a través de un modelo basado en la innovación.

La Cámara de Comercio ha presentado un documento con 40 medidas que trasladará al próximo Gobierno foral y que se dividen en tres capítulos principales: posicionar a Navarra entre las regiones europeas innovadoras más avanzadas, contar con personal capacitado, y establecer un modelo fiscal "moderno" que permita "recaudar los suficiente para cumplir con los objetivos del presupuesto público" pero que "no introduzca ineficiencias en el mercado".

Javier Taberna ha señalado en una rueda de prensa que Navarra lleva "meses de ralentización e incluso paralización de las administraciones públicas" como consecuencia de las elecciones y ha esperado que el próximo Gobierno "se constituya lo antes posible".

Además, el presidente de la Cámara de Comercio ha pedido que sea "un Gobierno con vocación de permanencia, que dure los cuatro años, que sea fuerte y no sufra alteraciones, y que recoja parte, y si puede ser todas, de las medidas que proponemos".

Javier Taberna ha declinado posicionarse sobre las preferencias de la Cámara para la formación de Gobierno en Navarra. "No he hablado nunca de siglas, no hablaremos de siglas en esta casa, solamente hablamos de gobiernos que impulsen medidas dirigidas al empleo. Aquellos gobiernos que no se dirijan por este camino producirán un retroceso en Navarra", ha señalado.

Preguntado sobre si es partidario de que en el diálogo entre partidos o en posibles pactos esté incluido EH Bildu, el presidente de la Cámara de Comercio ha señalado que él no será "de los que opinen a quién hay que vetar y no hay que vetar", pero se ha mostrado partidario del diálogo entre todos los partidos con representación en el Parlamento.

Además, sobre las medidas de la Cámara de Comercio, ha considerado que "con sentido común podrían entrar todos los partidos en las medidas, pero hay mucha ideología en los partidos que son contrarias al desarrollo empresarial, a sistemas impositivos modernos, que prefieren la estatalización, la centralización o la anexión a otras regiones".

Javier Taberna ha explicado que, en resumen, las 40 medidas están dirigidas "a la creación de empleo". "Hoy a más 30.000 ciudadanos que no tienen empleo en Navarra y creo que es prioritario. El único que puede crear empleo es el sector privado a través de las empresas. Nosotros proponemos un modelo que fomente no solo la consolidación de las empresas ya existentes, sino la creación de nuevas empresas, y todo ellos se consigue con la innovación", ha asegurado.

Entre esas medidas generales se encuentran crear un entorno fiscal "atractivo" a la inversión nacional y extranjera, apoyar a la familia como "elemento de vertebración y estabilidad social", construir el tren de alta velocidad y la segunda fase del Canal de Navarra, impulsar el apoyo y asesoramiento a la pyme en digitalización, fomentar el espíritu emprendedor, o impulsar la internacionalización del sector servicios.

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

Por otro lado, Javier Taberna ha explicado que la Cámara de Comercio está trabajando en la creación de un Instituto Navarro para la Innovación Estratégica, que estaría dedicado a la formación de personal de producción de las empresas y que podría presentarse en septiembre u octubre.

Taberna ha señalado que no existe en España ningún instituto de este tipo, por lo que podría servir para formar también ha alumnado procedente de distintos puntos del país, no solo de Navarra.