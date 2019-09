La Cátedra Grupo AN concede una ayuda económica para que alumnado de la UPNA participe en un concurso internacional

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha concedido una ayuda económica de 3.000 euros para la participación de estudiantes de la institución académica en la edición de este año del concurso internacional de biología sintética iGEM (International Genetically Engineered Machine), que convoca anualmente el Instituto Tecnológico de Masschussetts (MIT, por sus siglas en inglés).

El alumnado conforma un equipo multidisciplinar que construye, a lo largo de este verano, un nuevo sistema biológico a partir de fragmentos de ADN proporcionados por la organización del certamen. Los resultados de esta ingeniería biológica los presentarán en la gran final, que tendrá lugar del 31 de octubre al 4 de noviembre en Boston (Estados Unidos).

Los estudiantes que integran el equipo son: Aarón Adrián Ochoa, Laura Giménez Casado, Daniel Palacios Alonso, Álex Pascual Cid, Hugo Salas Pedroarena y Diego Vinatea Samperio, del grado en Biotecnología; Onintza Agirrezabala Urkia, Lorena Ariceta García, Leire Murillo Larrey, Irati Oiza Zapata, Irene Oquiñena Iturria y Leire Paz Arbáizar, del grado en Ingeniería Biomédica; Nerea Villar Idoate, del grado en Ciencias; y Pablo Allo Martínez y Xabier González García, del grado en Ciencia de Datos. L

as encargadas de gestionar el proyecto son Inmaculada Farran Blanch, investigadora del Instituto IMAB (Institute for Multidisciplinary Research in Applied Biology-Instituto de Biología Multidisciplinar Aplicada), como investigadora principal; María Ancín Rípodas, doctora por la UPNA, como investigadora secundaria, y Sara Iglesias Rey, máster por la UPNA e investigadora en Navarrabiomed (centro mixto de investigación biomédica de la institución académica y el Gobierno de Navarra), como instructora.

Además, participan como tutores los responsables de los cuatro grados que cursan los estudiantes. Se trata de Esther González García (Ciencias), Carlos López Molina (Ciencia de Datos), Delia Muñoz Labiano (Biotecnología) e Israel Arnedo Gil (Ingeniería Biomédica).

SUPERAR LOS LÍMITES DE LA BIOLOGÍA SINTÉTICA

El concurso iGEM ofrece a estudiantes de todo el mundo la oportunidad de superar los límites de la biología sintética al abordar los problemas cotidianos a los que se enfrenta el mundo. Los equipos multidisciplinares trabajan juntos para diseñar, construir, probar y medir un sistema de diseño propio, utilizando piezas biológicas intercambiables y técnicas estándar de biología molecular. Cada año, alrededor de 6.000 personas de todo el mundo dedican el verano a este certamen y, posteriormente, se reúnen en otoño para presentar su trabajo y convivir en la final, denominada "Giant Jamboree", ha informado la UPNA.

El concurso iGEM se inició en 2003 como un curso en el MIT, donde el alumnado desarrolló dispositivos biológicos. En el verano de 2004 se inició la competición, que se ha ido ampliando a equipos de todo el mundo, con diversas categorías: estudiantes de Secundaria, alumnado universitario y posgraduados. El objetivo de la fundación que gestiona este certamen es acercar la biología sintética a la sociedad y mostrar todo el potencial que esta nueva tecnología tiene para ofrecer.

El apoyo económico de la Cátedra Grupo AN permite realizar actividades científicas más allá de lo estrictamente académico, aunque de gran impacto en la formación de los estudiantes. En este caso, los 3.000 euros aportados se dedicarán al pago de inscripciones de los participantes que van a asistir a la "Giant Jamboree".