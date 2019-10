20 de octubre de 2019

Chivite afirma que Navarra "no será moneda de cambio y no estará en ninguna negociación"

CINTRUÉNIGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que Navarra "no está ni estará en ninguna negociación, y no va a ser moneda de cambio", y ha advertido a las formaciones de derecha que la Comunidad foral "no es una pelota para mover de mano a mano".

María Chivite, que ha intervenido en un acto del PSN en Cintruénigo acompañada de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que "Navarra es de los navarros y las navarras, que tomamos legitima y democráticamente nuestras decisiones". "Acepten nuestras decisiones, nuestro sistema democrático. No vamos a permitir que nadie utilice a Navarra como moneda de cambio ni chantaje", ha afirmado.

Además, la jefa del Ejecutivo foral y líder del PSN ha subrayado que, con la formación del Gobierno en Navarra, "hemos hecho ni más ni menos que lo que dijimos que íbamos a hacer, hemos cumplido nuestra palabra". "Es un Gobierno plural y social comprometido con el bien común", ha señalado.

María Chivite se ha referido expresamente al presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, para decirle que "cuanto más intente torpedear con falsedades, más fuertes vamos a estar". "A las mentiras, a los insultos y a las falsedades les vamos a responder con trabajo, con responsabilidad, comprometidos con una tarea tan exigente como reconfortante", ha asegurado.

(Habrá ampliación)