6 de agosto de 2019

Chivite se compromete a "gobernar para todos" y apela a la "responsabilidad" para "una convivencia pacífica y diálogo"

PAMPLONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha tomado este martes posesión del cargo comprometiéndose a "gobernar para todos y todas" y ha apelado a la "responsabilidad" de "todas las formaciones políticas" para "una convivencia pacífica, el diálogo fructífero y el respeto a la diferencia".

"Hemos de dar ejemplo porque nos corresponde como representantes elegidos por la ciudadanía liderar un modelo de sociedad, de vivir y convivir y no podemos exigir lo que no seamos capaces de dar", ha manifestado Chivite en su discurso tras tomar posesión del cargo, en el que se ha emocionado en varios momentos.

Para la nueva jefa del Ejecutivo foral, "si esta Cámara, que será más protagonista que nunca, es ejemplo de normalidad política y democrática, de respeto y de consecución de acuerdos, estoy segura de que tendremos a una ciudadanía que, con espíritu crítico, confiará en la política, en las instituciones, en el sistema democrático y en el dialogo como la mejor herramienta".

"Como presidenta, seré la primera en ponerme al frente de la tarea ejecutiva pero también de esa tarea que he citado. La de construir confianza, la de profundizar en el diálogo y la de buscar acuerdos para llegar a esos resultados que se reflejarán en una Navarra innovadora, más igualitaria y más social", se ha comprometido la nueva presidenta.

En su discurso en el acto de toma de posesión del cargo, celebrado en el Atrio del Parlamento, Chivite ha afirmado que es "un honor, una responsabilidad y un reto" presidir el nuevo Gobierno foral, además de "una oportunidad para trabajar por una Navarra que, desde su marco institucional y con lealtad al resto de instituciones forales, españolas y europeas, avance en materias fundamentales para abordar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad".

En este sentido, ha citado "un desarrollo económico y social innovador y justo, la igualdad real, la cohesión territorial, la despoblación, el envejecimiento y una juventud con oportunidades", así como "las transformaciones a las que nos obliga la digitalización y la apuesta por un modelo de crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

Otro de los retos a los que ha hecho mención la nueva presidenta es "sin duda" el de la convivencia. Ha destacado que Navarra es "una comunidad plural y diversa" lo que supone "un gran valor" y se ha comprometido a "respetar todas la manera de pensar, de sentir, de vivir, de amar, porque así somos y así tenemos que seguir siendo".

"Diversos en una sociedad diversa. Por eso, no concibo la convivencia si no es desde los principios básicos de respeto, de paz, de memoria, de verdad y justicia. De integración de la pluralidad y no de exclusión, hacer comunidad anteponiendo lo que nos une", ha reivindicado.

EXIGIRÁ A LOS CARGOS "UN EJERCICIO HONESTO"

Según ha manifestado Chivite, el Gobierno que preside "está comprometido sobre todo y por encima de todo con el bienestar de la sociedad a la que nos debemos". Y ha garantizado que exigirá "un ejercicio honesto y transparente de nuestros cargos, porque también la ética tiene que sustentar el ejercicio de la política".

Ha asegurado que el nuevo ejecutivo de coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos "va a gobernar para todos y para todas" porque "la institución trasciende a los partidos que en cada momento están en ella" y una vez más ha apelado "al diálogo y al acuerdo". En esta línea, ha reclamado "alcanzar consensos especialmente en las materias más sensibles y que son nucleares para nuestra tierra".

Asimismo, Chivite ha puesto de relieve que las fuerzas políticas que han firmado el acuerdo y que estarán en el Gobierno pondrán su "impronta" en "las prioridades y las maneras de hacer política". "Una impronta progresista, social, que está presente en las medidas que hemos reflejado en ese acuerdo y que serán nuestra hoja de ruta; pero lo haremos entendiendo siempre y en todo momento que el interés general debe ser nuestra guía en este camino", ha afirmado.

AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO SALIENTE

En su intervención, la nueva jefa del Ejecutivo foral también ha tenido palabras de agradecimiento para el Gobierno saliente por su trabajo en esta legislatura. Y ha agradecido a Uxue Barkos su "buena disposición en todo este proceso que nos ha traído hasta aquí, incluido el traspaso de poderes".

También ha expresado su agradecimiento a "quienes dais el paso y a quienes vendrán en las próximas fechas por el compromiso con este programa, pero sobre todo por el compromiso con Navarra". "Porque a eso venimos, a trabajar por Navarra; por su presente y su futuro; por todos los navarros y navarras; los que votaron a las formaciones que hemos llegado al acuerdo, los que votaron a otras o simplemente no votaron", ha aseverado.

Así, ha remarcado que emprende junto a "un gran equipo" un camino que será "complejo" y en ocasiones "difícil y duro", pero ha asegurado que lo hace "con más ilusión si cabe porque estoy convencida de que va a merecer la pena recorrerlo" y "podemos hacer grandes cosas para nuestra tierra".

"Seguro que no serán todas las que queremos y que nos equivocaremos porque no somos perfectos, pero pondremos todo de nuestra parte, yo la primera, para que cada decisión y cada paso sean los mejores posibles y estén bien dados, con argumentos, con sentido común y con solvencia", ha asegurado.