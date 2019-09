Chivite informará en el Parlamento sobre el IRPF y política lingüística, pero sin el procedimiento urgente

PAMPLONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá en el Parlamento foral para informar sobre su posición en torno a la devolución de la retención de IRPF a las madres y a la política lingüística.

Navarra Suma, solicitante de estas comparecencias, había pedido que tuvieran lugar de forma urgente, pero finalmente la Mesa del Parlamento las ha tramitado por el procedimiento ordinario.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha criticado que "no debe ser urgente que se hable de si se va a devolver el IRPF o no". "Creo que es de interés de los ciudadanos que nos digan qué va a pasar con la política lingüística. Parece que como no es conveniente no es urgente y se intenta apartar", ha señalado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha justificado que la presidenta del Gobierno "ya dio las claves en materia lingüística durante su discurso de investidura, este mismo jueves va a haber una serie de preguntas en el pleno del Parlamento y no hay ninguna urgencia porque está contestando permanente". "Eso no quiere decir que no vaya a comparecer, porque lo hará, pero de manera ordinaria", ha explicado.