Chivite insiste en buscar el "consenso" para una nueva norma que dé "estabilidad" en torno al euskera

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reiterado su apuesta por buscar "un amplio consenso" para aprobar una nueva norma que dé "estabilidad" en torno al euskera, tras la sentencia del TSJN que anula varios artículos del decreto que regula el uso del euskera en la Administración.

"Tenemos que trabar en una nueva norma que nos permita ordenar el escenario, buscar un amplio consenso para dotar de estabilidad a la política lingüística, hacerlo con un buen acuerdo que permita tener un horizonte de estabilidad y despejado para trabajar sin estar sometidos a constantes vaivenes", ha explicado la presidenta, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento.

María Chivite ha subrayado que "el Gobierno no va a hacer valoraciones políticas de sentencias judiciales, estamos estudiando el pronunciamiento del TJSN, porque tenemos en cuenta ese pronunciamiento para las decisiones que vayamos a tomar en cuanto a política lingüística, conforme a ello y a la búsqueda de un amplio consenso político, social y sindical vamos a trabajar en materia de política lingüística".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "los derechos de la ciudadanía se van a garantizar y vamos a mantener la zonificación, EH Bildu quiere eliminar esa zonificación y que el euskera sea oficial en toda Navarra, pero no hay ni una mayoría social ni política que acompañe ese posicionamiento".

Chivite ha asegurado que "el Gobierno está comprometido con el euskera, lengua de todos los navarros, que no es ni de Navarra Suma ni de EH Bildu". "El Gobierno está comprometido con su protección, impulso y desarrollo conforme a la realidad sociolingüística y la libre decisión de la ciudadanía navarra. Será la ciudadanía la que nos vaya diciendo cómo se debe avanzar", ha asegurado.

La presidenta del Gobierno ha precisado que "la ley foral del euskera pone que se valora el euskera como mérito en la zona mixta, eso está garantizado, lo que dice la sentencia del TSJN es que no se puede hacer de forma general".

Además, Chivite ha asegurado que el vicepresidente Javier Remírez compareció el miércoles en el Parlamento para "tranquilizar a miles de navarros que tiene procedimientos cerrados -de empleo público-, para decirles que sus plazas cerradas están seguras y esta sentencia no les afecta".

María Chivite ha añadido que "hay que dar garantía jurídica" a aquellos procedimientos de empleo público que están abiertos y ha apuntado que no se abrirán nuevos procesos "hasta tener un escenario de total certidumbre".

"Estamos terminado de dibujar el escenario tras el pronunciamiento de los tribunales dado que ha resultado más complejo de lo que podría parecer. Antes de dar pasos es fundamental garantizar la seguridad jurídica", ha indicado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "hay que tomar una decisión política, además de jurídica, sobre si se recurre o no la sentencia, y lo que estamos viendo es un marear la perdiz y jugar a la ambigüedad, algo que responde a la incapacidad para soltar amarras de lo que está planteando la derecha".

Bakartxo Ruiz ha asegurado que "no vale con decir que se va a fomentar el euskera y apelar a una ley de consenso" y ha cuestionado "si realmente lo que están diciendo es que el euskera prácticamente se tiene que restringir al ámbito doméstico y escolar, porque no puede tener incidencia en el acceso a la función pública, que no se puede valorar saber más que saber menos, o que no se van a dar los pasos efectivos necesarios para que los euskaldunes podamos tener la relación con la Administración en la lengua propia que queremos".

La parlamentaria de EH Bildu ha afirmado que "no recurrir sería dar por bueno que el euskera no se deba valorar con carácter general, no recurrir implica que la zonificación se reduce a dos zonas, la zona vascófona y la no vascófona". Así, ha pedido a Chivite que "se quite los complejos, ejerza de presidenta y deje de lado el papel de secretaria general del PSN".