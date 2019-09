5 de septiembre de 2019

Ciudadanos repetirá con Navarra Suma y rechaza que el constitucionalismo facilite la gobernabilidad a Chivite

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nievas, ha asegurado que la formación naranja apuesta por volver a concurrir dentro de la coalición Navarra Suma a unos nuevos comicios, en caso de que se produzca por ejemplo un adelanto de las elecciones generales.

En una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, Pérez-Nievas ha afirmado que "Navarra Suma ha sido un éxito y solo el egoísmo particular de personas concretas del PSN ha impedido que un Gobierno liderado por Navarra Suma lleve las riendas de esta Comunidad".

Tras ello, ha señalado que "en un adelanto electoral que el presidente Sánchez decida con su infantilismo político repetiremos la coalición sin ninguna duda, de la misma manera que si este Gobierno tan débil que tenemos en la Comunidad foral no acaba la legislatura, cosa bastante probable, también se repetiría un acuerdo electoral".

Sobre la posibilidad de extender la coalición de UPN, PP y Ciudadanos al conjunto de España o a otras Comunidades, el portavoz de la formación naranja ha afirmado que "España suma y la corrupción resta, como dijo Albert Rivera, y la situación de Navarra es una situación singular donde tiene todo el sentido la coalición". "Donde allí se repita, donde haya un partido regional fuerte, podría darse, pero en este momento no es la cuestión", ha señalado.

Durante la comparecencia, Carlos Pérez-Nievas ha respaldado la oferta que ha hecho a la presidenta María Chivite el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, para alcanzar "acuerdos en cuestiones básicas y fundamentales". "Nosotros lo compartimos y estamos dispuestos a hacerlo, porque estaremos defendiendo los intereses de nuestros votantes, de la mayoría de ciudadanos de Navarra y de los votantes del PSN que se han quedado huérfanos de representación política", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que "eso tendrá que hacerse teniendo muy claro que en ningún caso nosotros vamos a facilitar que Chivite sea presidente con el voto nacionalista y pretenda gobernar permanentemente con los votos del constitucionalismo, porque en esta vida hay que elegir y ella ya ha elegido". "Forma parte con los nacionalismos de una vía que no compartimos en absoluto y no es la vía de la mayoría amplísima de los ciudadanos de esta comunidad", ha añadido.

Carlos Pérez-Nievas ha considerado que en Navarra "ha triunfado el infantilismo político" y ha asegurado que "no hay ninguna justificación más que el egoísmo personal y ciego de unas pocas personas para tratar a Navarra Suma y Ciudadanos como fuerzas con las que no se puede dialogar". "Colocarnos al mismo nivel que Bildu es una indignidad moral y política que no tiene ninguna justificación. No lo hace porque no puede mirarnos a la cara y no puede salir justificando por qué no pacta un Gobierno con Navarra Suma y Ciudadanos", ha indicado.

Del mismo modo, ha señalado que "es infantilismo político decirnos a todos que no están pactando con Bildu, tomarnos a todos por tonto, cosa que hace constantemente la señora Chivite". "Ella está allí porque Bildu ha decidido que sea presidenta y va a pagarle a Bildu lo que Bildu está pidiendo. Es una traición a quien votó al PSN con un programa que no va a cumplir", ha afirmado,

EL PNV, "TRIUNFADOR ABSOLUTO"

El portavoz de Ciudadanos ha afirmado que en este contexto "hay un triunfador absoluto, que es el PNV". "Aquí vino Andoni Ortuzar -presidente del PNV- y vino Íñigo Urkullu -lehendakari- a celebrar un éxito sin precedentes, porque el PSN le ha puesto alfombra roja. Hay dos presientas de Navarra. Uxue Barkos es presidenta en la sombra y va a gobernar a la par que la presidenta Chivite", ha asegurado.

Así, ha señalado que el PNV "está celebrando la conquista de Navarra". "Lo que persigue el PNV es que Navarra forme parte de la Comunidad Autónoma Vasca y no va a cejar en su empeño. Es el caballo de Troya que hará muchísimo daño", ha añadido.

Según Pérez-Nievas, en el País Vasco el Partido Socialista "limita la acción del PNV, pero aquí le legitima y le permite que vaya avanzando poco a poco". "El PSN ha hecho un blanqueamiento absoluto del PNV, que es el verdadero peligro. Bildu es la trampa y la falta de ética y moral, pero la gravedad es que el PNV, con apariencia de bondad, está conquistando terreno poco a poco porque se lo pone en bandeja el PSN", ha señalado.