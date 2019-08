Covite critica que el nuevo Gobierno de Navarra "vaya a depender de la voluntad de EH Bildu"

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado que el nuevo Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, "vaya a depender de la voluntad y de que se cumplan las exigencias de EH Bildu, siendo así la segunda legislatura del Ejecutivo foral en la que se les cede espacio público a los herederos de ETA para que sigan legitimando el proyecto político" de la banda terrorista.

En opinión de Covite, "hasta que EH Bildu no condene la historia de terrorismo de ETA y no asuma sus responsabilidades y complicidades con la banda terrorista, cualquier Gobierno que dependa de esta fuerza política será inaceptable, política y moralmente, aunque no se haya pactado directamente con ella", según la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.

En este sentido, ha considerado que "esta no es una cuestión que atañe exclusivamente a las víctimas del terrorismo, sino que es un déficit democrático que afecta a toda la sociedad". "No todas las fuerzas políticas son apoyos legítimos para un Gobierno, las que no condenan el terrorismo de ETA, promueven el odio y defienden un proyecto político totalitario y excluyente, como EH Bildu, han de ser rechazadas siempre", ha defendido Ordóñez.

Asimismo, a través de un comunicado, Covite ha censurado que la portavoz de EH Bildu en Navarra, Bakartxo Ruiz, "se vanaglorie de que la abstención de los herederos políticos de ETA ha sido clave para que el Gobierno de Navarra se constituya, y de que amenace con dejar caer este gobierno si no se cumple con las exigencias de la izquierda abertzale".

"Es un chantaje y las víctimas vamos a pagar las consecuencias de ese chantaje porque sabemos cuáles son esas exigencias: legitimar la trayectoria criminal de ETA y seguir trabajando por los objetivos de ETA como si esta nunca hubiese existido", ha sostenido el colectivo.

A su juicio, "el PSN ha caído en la trampa de la normalización que quiere imponer la izquierda abertzale para asentar la impunidad fáctica y moral que tiene sobre la trayectoria de ETA".

Asimismo, Covite ha considerado "inaceptables" las palabras de Bakartxo Ruiz respecto a los homenajes públicos a terroristas. En este sentido, Consuelo Ordóñez ha reivindicado que "no se puede ver con normalidad que los asesinos de nuestros familiares sean jaleados como héroes en las calles donde han sido asesinados".

"Que los homenajes a etarras se sigan celebrando con impunidad es, además de humillante para las víctimas, irresponsable y negativo, dado que en esos homenajes siempre hay niños en primera fila. ¿Quién nos garantiza que en unos años esos niños no volverán a empuñar las armas? No podemos seguir ignorando la radicalización violenta de los más jóvenes en el País Vasco y Navarra", ha apuntado la presidenta de Covite.

Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, "si EH Bildu ha sido un actor político determinante en la formación de Gobierno de Navarra, se debe a que los gobiernos españoles cedieron a la exigencia de ETA de que sus brazos políticos fueran legalizados -sin condenar el terrorismo- para así dejar de matar".

"Esto ha sido lo que más ha blanqueado a ETA. Les ha permitido seguir luchando por sus objetivos políticos desde nuestras instituciones, los mismos objetivos políticos por los que mataron, hirieron, secuestraron, amenazaron y forzaron a marcharse del País Vasco y de Navarra a miles de personas", ha concluido Covite.