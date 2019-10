11 de octubre de 2019

El Defensor del Pueblo de Navarra afirma que la sentencia sobre el IRPF de las madres "no es ninguna sorpresa"

PAMPLONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha manifestado este viernes, en comisión parlamentaria y tras conocer la sentencia que ha desestimado los recursos de las madres sobre el IRPF, que "es un tema muy complejo" y ha señalado que la sentencia "no es ninguna sorpresa".

Ha indicado que éste "es uno de los temas más complejos que yo he visto". "Si vas por lo jurídico exclusivamente, pues como el juez que ha dictado la sentencia -desestimando los recursos-, y si vas por la justicia material pues piensas que Navarra es el único territorio fiscal en el que la madre no recibe las retenciones", ha dicho.

Sobre las quejas presentadas por las madres ante la institución que dirige, Enériz ha explicado que no les dio tiempo a resolver y que "no se qué hubiéramos dicho". "Si lo hubiéramos enfocado jurídicamente hubiéramos dicho prácticamente lo mismo que la sentencia", ha señalado.

El defensor ha indicado que, a lo largo del tiempo, "he sido muy pesado en decir que fiscalmente nos separemos muy poco de la legislación estatal porque origina muchos problemas". "Las diferencias tienen que ser muy comprendidas socialmente", ha opinado, para añadir, en cualquier caso, que tiene que decidir el Parlamento.

En su intervención en el Legislativo para presentar el informe anual de la institución correspondiente a 2018, ha detallado que el Defensor realizó durante el año 2018 un total de 2.645 actuaciones, entre ellas, 1.052 quejas, 1.398 consultas, 25 actuaciones de oficio y 9 propuestas de mejora.

Ha precisado que la institución ha realizado 826 investigaciones sobre la actividad de las distintas Administraciones públicas de Navarra y ha emitido 413 resoluciones que contienen 216 recomendaciones, 104 recordatorios de deberes legales, 168 sugerencias y 11 sugerencias normativas.

Entre quejas, consultas y propuestas de los ciudadanos, se han dirigido a la institución un total calculado de 7.910 personas. Solo tras las quejas se encuentran 5.205 personas, y tras las consultas, 1991.

El presupuesto de la institución fue de 754.864 euros y el grado de ejecución fue del 93 por ciento, devolviéndose el sobrante a Hacienda, ha señalado el defensor.

En cuanto a las quejas, las diez materias en las que más quejas se han recibido de los ciudadanos han sido bienestar social (116), acceso a un empleo público (104), educación (96), función publica (96), hacienda (66), sanidad (63), medio ambiente (60), euskera (52), tráfico y vivienda (47).

Según ha detallado Enériz, "el grado de aceptación por las Administraciones públicas de las resoluciones y actuaciones del Defensor del Pueblo de Navarra en las quejas es del 65,34 por ciento".

Por otro lado, la institución ha realizado 25 actuaciones de oficio en distintas áreas y ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas les impone la ley foral de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

Ha precisado así que el sistema de protección se sitúa en 1.744 menores (1.705 menores en 2017 y 1.446 menores en 2016) y "considerando el periodo comprendido entre los años 2008-2018 ha crecido un 100%".

Según ha indicado, "se observan en 2018 alzas relevantes en las cifras de declaraciones de menores en desamparo y se vuelven a ratificar las dificultades observadas en años anteriores para hacer valer la preferencia por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional".

Ha destacado Enériz "el significado incremento del último año en las cifras de menores tutelados y acogidos en recursos residenciales estaría particularmente influido por el efecto de la llegada durante los últimos meses de menores extranjeros no acompañados (menas), que son atendidos a través de dicha modalidad de acogimiento".

Ha manifestado que "el tema de los menas me tiene muy preocupado porque vemos cómo están actuando las instituciones, cómo está actuando el Estado". "Es un sistema fatalmente organizado y exige que por parte de Navarra se pida al Estado y al resto de CCAA seriedad, responsabilidad e igualdad", ha añadido.

Finalmente, sobre su relevo al frente de la institución tras un retraso de seis años, ha dicho que "no me lo tomo cuestión personal, no me preocupa profesionalmente la situación, sí me preocupa institucionalmente y estoy a lo que el Parlamento disponga". "A su entera disposición para lo necesario, para coger la maleta o hablar lo que haya que hablar", ha concluido.