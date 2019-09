20 de septiembre de 2019

El documental 'My love affair with the Brain' gana el #LabMeCrazy! Science Film Festival

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 500 personas han asistido este viernes a la gala de entrega de premios de la I edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival que se ha celebrado en el Museo Universidad de Navarra.

El premio a la mejor película documental ha recaído en 'My love affair with the Brain', sobre la vida de la neurocientífica Marian Diamond, mientras que 'Twins Undivided - The Two-Headed Calf' ha obtenido el premio del público.

La periodista científica América Valenzuela ha dirigido la gala y ha ido dando paso a los once ganadores de las diferentes categorías. La ceremonia ha concluido con la proyección del mejor documental. 'My Love Affair with the Brain. The Life and Science of Dr. Marian Diamond' es una producción americana de 57 minutos de duración que recoge la vida y trayectoria de Diamond y su investigación sobre el cerebro.

El mejor reportaje o programa de televisión ha recaído en la producción alemana 'The Python Code'; el mejor cortometraje de ficción ha sido para la obra belga 'The Auxiliary'; mientras que el mejor cortometraje documental lo ha logrado la producción americana 'A New View of the Moon'.

La producción británica 'Now or Never' ha sido elegido el mejor trabajo realizado por estudiantes, y la Universidad de Strathelyde (Reino Unido) con 'Jeremy the Lefty Snail and Other Asymmetrical Animals', la mejor obra producida o co-producida por una Universidad.

El premio al mejor vídeo de web o redes sociales ha sido para la Universidad de Vigo por su trabajo 'Why Conserve Biodiversity?' Por otra parte, 'Talking About Maths' ha recibido una mención especial a la divulgación; 'Smart Slime?' se ha llevado el premio IAMS (Asociación Internacional para Medios en Ciencia), y el reconocimiento del público ha recaído en el vídeo para Internet 'Twins Undivided - The Two-Headed Calf', una producción italiana de dos minutos de duración.

El investigador español Francisco M. Mojica se ha alzado con el premio 'Pasión por la Ciencia' por su trayectoria científica y su descubrimiento del sistema de edición genética CRISPR-Cas. Como detalle, el premio se lo ha entregado su director de tesis doctoral, el catedrático de la Universidad de Alicante Francisco Rodríguez-Valera.

La nota de humor de la gala la ha protagonizado Iñaki Echeverría, ganador de Famelab España 2019 y doctorando del departamento de Física y Matemática Aplicada de la Universidad de Navarra, con un monólogo sobre evacuaciones en edificios.

La gala de entrega de premios de #LabMeCrazy! Science Film Festival ha reunido en el Museo Universidad de Navarra a personalidades e instituciones del mundo de la ciencia, la cultura, la educación, la empresa y la política de Navarra.

#LabMeCrazy! Science Film Festival ha recibido en su primera edición cerca de 2.000 producciones de más de 100 países. El jurado final ha estado formado por profesionales de diferentes disciplinas: Iván Bouso, productor ejecutivo de National Geographic Partners, Europe & Africa; Bibiana González, directora de programación de Discovery Networks Spain & Portugal; Alessandro Griffini, presidente de la Asociación Internacional para Medios en Ciencia; Vladimir de Semir, periodista científico y profesor de la Universidad Pompeu Fabra; María del Carmen Erviti, profesora e investigadora en Comunicación Científica en la Universidad de Navarra; y Tommaso Cancellario, doctorando de la Facultad de Ciencias de esta universidad.