EH Bildu advierte de que "no es posible ninguna alternativa a la derecha" sin ellos

PAMPLONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado en el debate de investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra que sin la formación abertzale "no es posible construir ninguna alternativa a la derecha en Navarra" y ha subrayado que "no se puede ignorar que EH Bildu y lo que EH Bildu representa están presentes en las instituciones y en todos los ámbitos de nuestra sociedad".

Así, Bakartxo Ruiz ha advertido de que "cualquier iniciativa" que se quiera sacar adelante "se tendrá que hablar y negociar, y va a ser necesario llegar a acuerdos, y si no se hace, no saldrá la iniciativa". "Vamos a estar en la oposición, contundente cuando haga falta y constructiva cuando sea posible", ha asegurado.

Bakartxo Ruiz ha explicado que EH Bildu ha decidido "no bloquear" la investidura de María Chivite porque quiere "cerrarle la puerta a la recomposición del régimen, que es tan perjudicial para Navarra, y junto con ello se trata de cerrarle a UPN la posibilidad de estar en el Gobierno y garantizar que permanezca en la oposición por lo menos una legislatura más".

Además, ha señalado que, facilitando la investidura, quiere "seguir en la medida de lo posible abriendo camino al escenario inaugurado en 2015", aunque ha reconocido que "no se han materializado las condiciones para profundizar en el cambio político producido en 2015 y nos consta que van a ser mayores las dificultades para avanzar en los parámetros y los contenidos del cambio, porque el PSN no cree en un cambio de verdad, sino en el mantenimiento del 'statu quo' y en una alternancia meramente estética".

Bakartxo Ruiz ha afirmado que para decidir la abstención la candidata socialista se lo "ha puesto muy difícil, tan difícil que una de cada cuatro personas que ha votado en nuestra consulta interna ha optado por el 'no' a su investidura".

No obstante, ha afirmado que había "sectores en el PSN que han pretendido que respondiéramos con un 'no' y que fuéramos el chivo expiatorio o la excusa perfecta para decir 'lo hemos intentado, pero con estos no se puede y hay que volver a la senda porque es lo mejor para Navarra". "Pues no les vamos a dar el gusto. No se lo vamos a poner fácil. No les vamos a eximir de su responsabilidad, no vamos a bloquear su investidura", ha asegurado.

La parlamentaria foral ha asegurado que "sin EH Bildu en Navarra no es posible construir ninguna alternativa a la derecha" y ha considerado que Chivite "ha estado haciendo política ficción sin aceptar esa realidad", aunque ha manifestado que en su discurso de investidura "ha venido en otro torno".

"No se puede aspirar a conformar ningún tipo de mayoría alternativa a la derecha sin EH Bildu. Le pese a quien le pese. Eso dice la aritmética y eso dice el sentido común de la política. Tampoco se puede conformar un gobierno para la convivencia tal y como dice la señora Chivite y ha refrendado el conjunto de firmantes del acuerdo de programa excluyendo a una parte importante de la sociedad, porque la 'búsqueda del diálogo' o el 'espíritu dialogante' quedan en papel mojado, en palabras huecas y sin contenido", ha asegurado.

Además, Bakartxo Ruiz ha señalado que "algunos no se han hecho a la idea de que EH Bildu no va a desaparecer mientras cuente con el respaldo de la sociedad". "No van a desaparecer las miles de personas que nos han dado su voto para el Parlamento, los ayuntamientos y otras instituciones. Para que les quede claro, EH Bildu es la primera fuerza municipalista de Navarra con 320 concejales y cuenta con siete representantes en el Parlamento", ha afirmado.

En su opinión, "las únicas líneas rojas para cualquiera que pretenda gobernar deberían ser la soberbia, el sectarismo y la exclusión, y más en una comunidad como la nuestra, que es plural en todos los sentidos". "La capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas es el mínimo que tiene que demostrar quien aspira a liderar un Gobierno. Y lo único que ha demostrado hasta el día de hoy es su incapacidad en ese sentido para soltar amarras con los dictados y las premisas del antiguo régimen", ha indicado.

Bakartxo Ruiz ha abogado por "avanzar en convivencia" y ha señalado que "las antiguas recetas no sirven para construir la Navarra del futuro, a pesar de que hay quien sigue empeñado en el discurso y en la práctica del pasado". "Hace falta una memoria democrática e inclusiva, es imprescindible el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, así como poner fin a la política de excepción que se les aplica a los presos vascos", ha afirmado.

"TENEMOS DIFERENCIAS IMPORTANTES"

En su turno de respuesta, la candidata socialista María Chivite ha afirmado que "el PSN no excluye, toma posicionamientos políticos, por eso ni Bildu ni Navarra Suma están en el acuerdo que se debate en esta Cámara, porque ese era nuestro compromiso, porque tenemos diferencias importantes en la manera de entender el estatus de Navarra, en el concepto de España, en unos valores éticos que consideramos fundamentales, en la memoria y la verdad". "Les pido que den los pasos que quedan pendientes de dar", ha indicado.

En todo caso, Chivite ha considerado que después de la investidura "vendrá la normalidad y seguro que coincidiremos, porque lo hemos hecho a lo largo de la pasada legislatura". "Coincidiremos en políticas sanitarias, en políticas de igualdad, en medio ambiente. Este Parlamento va a ser más protagonista que nunca, unas veces coincidiremos con unos y otras con otros, y espero que muchas veces podamos llegar a acuerdos por unanimidad. Le invito a hacer una oposición constructiva y a que nos encontremos en un espacio de diálogo normalizado", ha afirmado, para señalar que "los socios preferentes -del PSN- son los firmantes del programa de gobierno".