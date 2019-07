24 de julio de 2019

Las ganadoras de los Premios Jaime Brunet de Tesis Doctorales y Universitario recogen sus galardones en la UPNA

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jaime Brunet entregó recientemente en la UPNA sus galardones de la edición 2018 en la categoría de Tesis Doctorales, cuya ganadora fue la jurista Bettina Steible, y el premio ex aequo en la modalidad universitaria a Lucía Zoe González Inchausti y Marina Arraiza Shakirova (acudió en representación de esta última su tía Marina Arraiza Cañedo-Argüelles).

El acto fue presidido por el rector de esta institución y presidente de la Fundación Jaime Brunet, Ramón Gonzalo García, y contó con la presencia de autoridades universitarias y de la mencionada fundación.

La ganadora del Premio Brunet Tesis, Bettina Steible, lo hizo con una investigación doctoral titulada 'Ensuring compliance with International Humanitarian Law. The EU, France and Spain' ('Asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Europa, Francia y España'), dirigida por la catedrática Teresa Freixes. En ella, aborda uno de los grandes desafíos del Derecho Internacional Humanitario, que es la ausencia de mecanismos centralizados de control encargados de su correcta aplicación y ejecución en un contexto en el que los conflictos armados se suceden en distintas partes del mundo.

En cuanto al Premio Brunet Universitario, Lucía González es autora del trabajo 'La protección de los derechos de los pueblos indígenas: el caso ayoreo totobiegosode y su grupo de aislamiento en Paraguay'. En su texto, la autora realiza una revisión histórica de los instrumentos legales y de protección de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el sistema internacional (Naciones Unidas) como en el sistema regional (Interamericano). Tras ello, expone pormenorizadamente el caso de la comunidad indígena mencionada, localizada en el norte de Paraguay.

Por su parte, el estudio 'The stateless rohingya from Myanmar: a legal analysis' ('Los apátridas rohingya de Myanmar: un análisis legal'), obra de Marina Arraiza, denuncia la situación de la minoría étnica rohingya en Myanmar, cuya negación de nacionalidad por parte de las autoridades birmanas "constituye el desencadenante de un prolongado y constante incumplimiento de sus derechos humanos", según explica la propia autora.

RECONOCIMIENTO A TRABAJOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

El Premio Jaime Brunet Tesis Doctorales se otorgó por primera vez este año y busca reconocer aquellas tesis cuyo contenido investigador básico tenga una relación directa con los Derechos Humanos y su defensa y promoción. El galardón está dotado con 2.000 euros y la publicación del trabajo.

Por su parte, el Premio Universitario Jaime Brunet a los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo, dotado con 2.000 euros, premia aquellos trabajos de fin de grado o máster que versen sobre la defensa y protección de los derechos de las personas y sobre mejoras y propuestas en materias relativas a la cooperación al desarrollo.

La Fundación Jaime Brunet, además de estos galardones, entrega el Premio Internacional Jaime Brunet, que busca reconocer la trayectoria de instituciones o personas comprometidas con la lucha por los Derechos Humanos en cualquier ámbito y parte del mundo.