Gimeno afirma que la libertad de elección de centro educativo "no es un concepto absolutamente ilimitado"

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha manifestado este jueves que la libertad de elección de centro educativo "no es un concepto absolutamente ilimitado" sino que "tiene limitaciones por razones pedagógicas, de justicia social o la suficiente presencia de plazas en la zona".

Gimeno se ha pronunciado así en el pleno de la Cámara foral a una pregunta de la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, que ha acusado al consejero de incumplir el pacto por la calidad de la enseñanza, firmado en la legislatura pasada, y el acuerdo programático al autorizar una línea educativa para alumnado de 3 años en el colegio público Eulza que "en estos momentos tiene 26 alumnos y alumnas -uno de ellos con necesidades especiales- y eso es un desdoble inmediato".

De Simón ha recordado que el pacto para la calidad de la enseñanza pública establece que "durante el proceso de matrícula ordinaria y extraordinaria el desdoble será automático con un ratio máximo de 25". Asimismo, ha destacado que el acuerdo programático recoge la priorización de la escuela pública, que ésta tenga capacidad suficiente para dar "repuesta a las necesidades de cada barrio, zona o comarca" y que se prime la escolarización del alumnado en escuela pública y centro más cercano.

"No sé qué pretensiones tiene el Gobierno de Navarra al respecto pero a nosotros nos parece un tema grave", ha insistido la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra que ha acusado a Educación de "suprimir una unidad en un centro público, incumpliendo el pacto educativo y el acuerdo programático". Así, ha esperado que Gimeno "rectifique" y ha advertido que, de no ser así, "va a tener a esta parlamentaria en frente".

El consejero Gimeno ha indicado que este asunto es "un aspecto que corresponde cronológicamente a un Gobierno en funciones" y ha explicado que "en junio se hace una foto fija de las vacantes y solicitudes de matrícula y prematrícula" en el que se observa que el centro Eulza "no llega a cubrir ni siquiera una unidad".

A su vez, "se observa que hay plazas vacantes" en centros de titularidad pública y en concertados, ha señalado Gimeno que ha resaltado que "con criterios presupuestarios y materiales se determina que hay plazas suficientes en el entorno".

"Los recursos públicos no pueden acudir incondicionalmente a satisfacer las preferencias individuales de todos los ciudadanos", ha remarcado Gimeno que ha afirmado que "los criterios son absolutamente bajo el marco normativo" y "espero que no me acuse de incumplir" el pacto educativo.