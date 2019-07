17 de julio de 2019

Los hoteles de Pamplona pierden entre un 12% y un 14% de rentabilidad durante Sanfermines respecto a 2018

PAMPLONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de Pamplona han perdido entre un 12% y un 14% de rentabilidad durante los Sanfermines respecto al pasado año, según los datos de la Asociación de Hoteles de Pamplona.

Según ha informado, los hoteles del centro de la ciudad han registrado una ocupación del 89% del 6 al 14 de julio, cosechando datos similares a 2018, pero lejos del 93% de ocupación del año 2015.

En este sentido, la asociación ha afirmado que esta ocupación hotelera ha ido de la mano estas fiestas de una "drástica" disminución del precio medio de las estancias, "reduciéndose tanto en los hoteles del centro como en los de la comarca entre 20 y 25 puntos respecto a 2018, lo que supone un abaratamiento en el precio de las habitaciones de un 10% en el centro y un 18% en los hoteles de la comarca".

Así, según ha indicado, "los hoteles de Pamplona pierden entre un 12% y un 14% de rentabilidad o ingresos por habitación disponible (RevPar ó Revenue Per Available Room)".

En este sentido, la Asociación de Hoteles de Pamplona ha remarcado que "esta pérdida de rentabilidad global no es nueva en Pamplona, ya que se viene registrando tanto en los hoteles del centro como en los de la comarca desde hace varios años".

"Los apartamentos ilegales, que en estas fechas se han multiplicado tanto en el centro como en barrios del área metropolitana, son los principales responsables de este retroceso en el negocio hotelero, erigiéndose como un factor perjudicial para el sector turístico hotelero y la imagen turística global de la ciudad", ha criticado.

En su opinión, "se trata de un claro ejemplo de economía sumergida, modelo en el que estos establecimientos no afrontan ningún pago de impuestos ni dan de alta a sus trabajadores de recepción o limpieza, si es que cuentan con ellos".

Para la asociación, "estos alojamientos campan fuera de la legalidad, no cuentan con permisos ni licencias de apertura y no disponen de medidas básicas de seguridad, además de no estar registrados en el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra".

"Los hoteles de Pamplona vienen denunciando esta situación insostenible desde hace años, y seguirán haciéndolo, apelando a que entre todos se ponga freno a estos negocios ilegales que tanto daño hacen al sector turístico reglado y a nuestra ciudad y nuestra Comunidad", ha señalado.