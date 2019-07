29 de julio de 2019

Javier Esparza: "Las políticas que se desarrollen en Navarra van a estar en manos de Otegi"

PAMPLONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que, ante la previsible investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra con la abstención de EH Bildu, "las políticas que se desarrollen en esta comunidad van a estar en manos del señor Otegi -coordinador general de EH Bildu-, de Adolfo Araiz y de Bakartxo Ruiz -parlamentarios forales de EH Bildu".

Javier Esparza ha señalado, tras reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, en la ronda de consultas para proponer candidatura a la Presidencia del Gobierno foral, que "Navarra Suma se ha convertido en la única voz de aquellos navarros y navarras que no quieren nacionalismo, en la única voz de los navarros que no son nacionalistas".

Esparza ha considerado que "el PSN acaba de echarse en brazos de EH Bildu, de las políticas nacionalistas e identitarias en esta comunidad, y nos ha dejado a nosotros como la única voz para defender los intereses, la sociedad, el modelo de comunidad que quieren aquellos ciudadanos que no son nacionalistas en nuestra tierra, y que no les quepa ninguna duda de que lo vamos a hacer con un tremendo orgullo".

El portavoz de Navarra Suma ha asegurado que "vamos a defender esta comunidad, vamos a defender su estatus, vamos a defender el desarrollo y la prosperidad con tremendo orgullo, y vamos a seguir estando frente a aquellos que quieren que Navarra desaparezca y frente a aquellos que hoy siguen haciendo homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel".

Javier Esparza ha afirmado que es "una indecencia que Pedro Sánchez esté pidiendo sentido de Estado y pacte con Bildu en Navarra". "El presidente del Gobierno y el PSN podían haber pactado con aquellos que siempre han defendido la libertad, la democracia en este país, o con aquellos que ayer mismo homenajeaban a los etarras cuando salen de la cárcel. Podían haber elegido a los demócratas, a todos aquellos que hemos defendido la libertad en este país, y desgraciadamente el señor Sánchez ha elegido a los amigos de los asesinos de ETA", ha censurado.

Esparza ha asegurado que "el presidente del Gobierno en funciones y el PSOE han cruzado la línea de la indignidad, el señor Sánchez se ha convertido en el socio de Arnaldo Otegi y ha pactado con aquellos que celebran y tratan como héroes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel". "Esto es gravísimo y marca un antes y un después en la política española y en la política en Navarra", ha afirmado.

Esparza ha añadido que "ha quedado claro que el PSN sabía que Geroa Bai se reunía con Bildu, porque el portavoz de Geroa Bai así lo ha confirmado, ha confirmado que son sus interlocutores prioritarios".

Sin embargo, ha señalado que "la realidad en esta comunidad es que Navarra no votó el 26 de mayo más nacionalismo, Navarra no votó más políticas radicales, no votó estar en manos de los amigos de los asesinos de ETA, de los que no condenan los asesinatos, de los que siguen persiguiendo a quienes no piensan como ellos, Navarra no votó más populismo, Navarra votó que aquellos que estábamos en la oposición pasáramos a formar un gobierno constitucionalista en esta tierra y aquellos que estaban gobernando pasaran a ser oposición".

Según ha señalado Esparza, "los navarros no querían más políticas del cuatripartito, esas políticas fueron derrotadas en las urnas el 26 de mayo, y gracias al PSOE los navarros no solo van a tener un cuatripartito, sino que van a tener un pentapartito".

El presidente de UPN ha afirmado que "ha quedado claro a estas alturas que si Chivite es presidenta lo va a ser gracias a Bildu, y lo va a ser porque quiere". "El Partido Socialista ha tenido la mano tendida de Navarra Suma para pactar, para acordar, para desarrollar las políticas en las que desde siempre hemos estado de acuerdo, en los grandes temas que son fundamentales para el desarrollo de es comunidad", ha señalado.

Así, ha insistido en que el PSN ha tenido "la mano tendida para establecer un diálogo sin límites, sin líneas rojas, y ellos lo sabían, y han despreciado al 37% de los navarros, el PSN ha despreciado y no ha querido ni sentarse con la formación política que representa al 37% de los ciudadanos de esta tierra y nos parece algo inadmisible".