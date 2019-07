6 de julio de 2019

Jesús Garisoain, tras lanzar el chupinazo: "Te quedas sin palabras"

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de la banda de música La Pamplonesa, Jesús Garisoain, que ha tenido este sábado la responsabilidad de lanzar el chupinazo de los Sanfermines de 2019, ha destacado que ha sido "un momento muy emocionante" y "sin adjetivos para definir la sensación". "Te quedas sin palabras", ha afirmado.

En reconocimiento al centenario de la banda municipal de música, Jesús Garisoain, acompañado del presidente de La Pamplonesa, José Andrés Palacios, ha sido el encargado de prender la mecha. Antes de ello, se han repartido las tradicionales palabras previas al chupinazo desde el balcón de Casa Consistorial ante miles de pamploneses que aguardaban de blanco y rojo en la plaza. "Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín!, iruindarrak, 'Gora San Fermín'".

"En ese momento no te da tiempo de pensar mucho, no estás más que un poco con la responsabilidad y la presión de hacer todas las cosas bien, no te da tiempo de acordarte de nadie, pero sí que es verdad que luego, una vez que ya han pasado un par de minutos, cuando empiezas a estar más relajado, te viene a la cabeza toda esa gente que en ese momento no ha estado", ha explicado Jesús Garisoain.

El subdirector de la banda ha afirmado que "es un momento muy emocionante, el momento de abrirse el balcón y sentir cómo la plaza empieza a vibrar especialmente, te quedas sin palabras, no hay adjetivos para definir la sensación".

Garisoain ha afirmado que los Sanfermines de 2019 "son especiales para mí, pero son especiales para toda la banda, son los Sanfermines de nuestro centenario y esperamos que durante todas las fiestas surjan un montón de momentos espontáneos, improvisados, que hagan que estas fiestas sean muy diferentes".

En la segunda planta de la Casa Consistorial, desde donde se lanza el chupinazo, se han reunido varios componentes de La Pamplonesa para acompañar a Jesús Garisoain y José Andrés Palacios en el inicio de las fiestas.

Muchos de los concejales de la corporación han animado a La Pamplonesa instantes antes del lanzamiento del chupinazo con gritos de 'Esa, esa esa, esa Pamplonesa'. Los miembros de la banda no han podido ocultar su emoción durante muchos de los momentos que han precedido y han seguido al chupinazo, compartiendo abrazos entre ellos y también con concejales de la corporación.