5 de agosto de 2019

María Chivite sondeó a los secretarios generales del PSOE y ninguno está "incómodo" con su investidura, recalca Ferraz

BILBAO/MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN y nueva presidenta de Navarra, María Chivite, habló con los secretarios generales del PSOE sobre su investidura, y ninguno está "incómodo" con la situación, según el secretario de Coordinación Territorial de la Ejecutiva del PSOE, Santos Cerdán.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Cerdán ha defendido que "entre todos", han "conseguido hacer la pedagogía necesaria" para que se entendiera la posición del PSN. Los socialistas, ha dicho, están "hartos de la utilización de la derecha política y mediática en el manoseo de Navarra".

Chivite ha sido elegida presidenta de Navarra con los votos de su partido, el PSN, de Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, la abstención de parte del grupo de EH Bildu y el rechazo de Navarra Suma.

Cerdán ha criticado la "deriva" del PP, que "se acerca, por no decir se integra, dentro de la extrema derecha, utilizando a las víctimas y el terrorismo, que es lo que han venido haciendo durante años". "UPN llegó en 1991 al poder utilizando los votos de Herri Batasuna cuando ETA era lo que era. Entonces le servían sus votos o sus no votos, pero esta vez no le ha valido", ha sostenido.

Asimismo, ha indicado que María Chivite será capaz de aguantar toda la legislatura y el PSN "no va a desaprovechar esta oportunidad". Además, ha advertido de que se dialogará con "todos" los partidos. En este sentido, ha reconocido que los socialistas están "en desacuerdo" con las actuaciones de EH Bildu respecto a los recibimientos de presos de ETA a su salida de prisión, pero ha matizado que, entre el Gobierno actual de Navarra, no ha habido "ningún tipo de acuerdo" con la coalición soberanista.