1 de octubre de 2019

Maya ve "lógica" la decisión del TSJN sobre euskera y dice que "se estaba haciendo un auténtico abuso"

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que la decisión del TSJN de anular la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zonas mixta y no vascófona de Navarra es "lógica" y ha considerado que "se estaba haciendo un auténtico abuso tanto en las oposiciones como en otras cuestiones como cartelería".

Enrique Maya ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de un acto, que "cuando se quieren hacer cambios en la normativa del euskera sin cumplir la ley del euskera y la zonificación lingüística ocurren esas cosas".

El alcalde ha explicado que él defiende "la tesis de que el euskera hay que hablarlo de manera voluntaria, el que quiera, que pueda hacerlo, y el que no, que no lo haga, y que esto se haga de manera proporcionada, según estemos en zona vascófona, mixta o no vascófona".

Así, ha dicho que le parece "bien" la sentencia del TSJN "porque se estaba haciendo un auténtico abuso tanto en las oposiciones como en otras cuestiones como cartelería".

Maya ha explicado que, una vez pasado el próximo pleno, confía en poder llevar a la siguiente sesión plenaria una propuesta de modificación de la vigente ordenanza municipal del euskera, que ha considerado "un despropósito". "Es totalmente exagerada en relación a la demanda real que hay de euskera", ha señalado.