15 de septiembre de 2019

El Museo Universidad de Navarra acogerá, del 17 al 20 de septiembre, el primer '#LabMeCrazy! Science Film Festival'

PAMPLONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Universidad de Navarra acogerá, del 17 al 20 de septiembre, la primera edición del '#LabMeCrazy Science Film Festival' que se presenta con un programa variado de actividades y proyecciones audiovisuales.

"Entre las 2000 producciones presentadas al concurso, vamos a proyectar una selección de grandes películas sobre distintos temas científicos, con las que esperamos hacer bueno el eslogan del festival y transmitir pasión por la ciencia", apunta en una nota Bienvenido León, director del certamen.

A esta primera edición del festival se han presentado un total de 1.953 producciones de 107 países diferentes.

Las entradas para las proyecciones y la gala de entrega de premios pueden adquirirse de manera presencial en el Museo Universidad de Navarra o a través de su página web (museo.unav.edu/entradas). Aquellas personas que deseen participar del resto de actividades deben reservar su plaza escribiendo un correo electrónico a museociencias@unav.es.

Las actividades del festival comienzan el martes 17 de septiembre a las 11.00 horas con un safari por Pamplona para conocer la fauna urbana de la ciudad, de la mano de Enrique Baquero, zoólogo y profesor de la Universidad de Navarra. A las 19.30 horas en el Museo Universidad de Navarra se proyectará la película '700 Sharks' donde cinco científicos marinos revelarán cómo se comportan los tiburones cuando cazan en manada.

El miércoles 18 se pasará la película 'The Sun-Inferno in the Sky' que recoge recientes investigaciones sobre el sol. Al finalizar la proyección Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, explicará el firmamento del día.

La jornada del jueves 19 arranca a las 17.30 horas con un paseo por Pamplona para conocer los fósiles de la ciudad, a cargo del experto Rubén Alonso. Por la tarde se proyectará a las 19.30 horas 'One Day in the Life of Earth' donde exploradores y científicos reflejan los cambios constantes que se producen en la Tierra.

Además de estas actividades presenciales se podrá visionar online, del 17 al 19 de septiembre, una selección de las películas finalistas, a través de la página web del festival: www.labmecrazy.org.

El viernes 20 de septiembre se celebra en el auditorio del Museo Universidad de Navarra la gala de entrega de premios de esta primera edición de '#LabMeCrazy! Science Film Festival', que será presentada por la periodista científica América Valenzuela.

El profesor de la Universidad de Alicante, Francis Martínez Mojica, pionero en el estudio de las secuencias genéticas, recibirá el premio 'Pasión por la Ciencia'. El festival reconocerá el mejor documental, reportaje o producción de televisión, cortometraje de ficción, cortometraje documental, vídeo para la web o redes sociales, producción realizada por estudiantes, y trabajo producido o co-producido por una universidad. La gala concluirá con la proyección de la película ganadora del premio al mejor documental.

'#LabMeCrazy! Science Film Festival' es un certamen internacional de cine científico -organizado por el Museo de Ciencias Universidad de Navarra- que pretende acercar la ciencia a la sociedad.