24 de julio de 2019

Navarra Suma dice que "el Gobierno se ha excedido en sus funciones para avanzar en la euskaldunización"

PAMPLONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha afirmado este miércoles que "al Gobierno de Barkos no le ha importado excederse en sus funciones y tomar decisiones que no le corresponden a la hora de aprobar normativas, entre otras, que tienen como objetivo avanzar en la euskaldunización de la Administración foral".

La coalición ha respondido en un comunicado al vicepresidente en funciones Manu Ayerdi, quien ha indicado que no es deseable que el Ejeccutivo esté en funciones porque "no puede aprobar decretos o regular nuevas materias", o que "cuando el Gobierno está en funciones la ley marca perfectamente bien lo que puede hacer y lo que no y uno trata de ser escrupuloso con eso".

Para Navarra Suma, "estas declaraciones suponen un ejercicio de cinismo y una forma de tapar lo que saben que no es correcto, puesto que están, en el tiempo de descuento, excediéndose en las competencias que le atribuyen las leyes, regulando cuestiones que no les corresponden y modificando la plantilla de la Administración para avanzar en su proceso de euskaldunización".

Así, la coalición ha señalado que "desde el 26 de mayo el Gobierno ha aprobado 9 decretos forales, muchos de ellos de modificación de la plantilla orgánica para, en algunos casos, crear plazas con conocimiento preceptivo de euskera, basándose además en un decreto foral, el que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, que se encuentra recurrido ante los tribunales de Justicia por parte de varias centrales sindicales".

Según ha agregado, el Ejecutivo "ha aprobado al menos 3 órdenes forales que constituyen normativa cuando, según se establece en la ley foral del Gobierno de Navarra y de su presidente, el Gobierno, que está cesado y en funciones desde la fecha de celebración de las elecciones, únicamente debe limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos".

La coalición ha criticado que "este comportamiento está teniendo la complicidad del PSN, que colabora con ellos paralizando las iniciativas de Navarra Suma en el Parlamento para evitar estas actuaciones".