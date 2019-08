22 de agosto de 2019

Navarra Suma de Huarte exige una auditoría para "dar luz a la gestión oscurantista de Bildu en la pasada legislatura"

PAMPLONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha anunciado este jueves que exigirá una auditoría por parte de la Cámara de Comptos al anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huarte. "El objetivo es dar luz a una gestión que, por el momento, a falta de conocer más detalles, sólo se puede calificar de oscurantista y realizada al margen de los intereses de los vecinos de la localidad", ha criticado la coalición.

En un comunicado, Navarra Suma ha indicado que los detalles dados a conocer hoy por Iñaki Crespo, alcalde en funciones, tras la dimisión de la alcaldesa socialista Amparo López el pasado día 12 de agosto "demuestran que el caso del cierre de la escuela infantil Pérez Goyena es solamente la punta de un iceberg de una gestión opaca y que ha sido ocultada a conciencia por parte del anterior equipo de gobierno".

A este respecto, ha señalado que "el anterior ayuntamiento tiene aún en el cajón, al menos, once expedientes de gasto que han sido reparados por la Intervención Municipal, es decir, que los funcionaros del Ayuntamiento se negaron a firmar y a dar por buenos, al contener errores de procedimiento, o contravenir las normas legales de contratación por parte de una Administración".

Navarra Suma ha indicado que "quiere llegar al fondo de este asunto" y "conocer qué ha hecho el equipo de gobierno, con Alfredo Arruiz al frente, al margen del conocimiento de los ciudadanos".

Sobre el cierre de la Escuela Infantil Pérez Goyena, ha criticado que "el Ayuntamiento de Huarte no ha actuado de forma adecuada ante las necesidades de reforma que necesitaba el centro y que estaban sobre la mesa desde el mes de febrero".

"Arruiz no fue claro ante el Pleno del Ayuntamiento, cuando dijo que ya se estaban tomando medidas, pues no hay registro de ninguna actuación sobre este asunto. Además, no fue hasta el día 14 de junio, último día de gestión del anterior equipo de gobierno, cuando se pidió un informe al arquitecto municipal. Dicho informe fue demoledor, pues reconoce que el centro, según ha explicado el alcalde en funciones, 'no se podía utilizar ni de almacén'", ha expuesto.

Según Navarra Suma, "hay indicios de que el anterior equipo de gobierno ha engañado a Huarte y es preciso sacar a la luz toda esa desastrosa gestión que han llevado a cabo en los últimos cuatro años; Bildu no ha estado, por desidia, incompetencia o por alguna otra razón, a la altura de la responsabilidad que se le exige a cualquier gobierno municipal y es preciso poner al frente a un nuevo equipo de gobierno que tenga ganas de verdad de trabajar por el municipio y de arreglar el desastre que los nacionalistas han provocado en Huarte".