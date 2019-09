11 de septiembre de 2019

Nuria Espert, Lluis Homar, Carmen Maura y José María Pou, en la nueva temporada del Gayarre

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Lluis Homar, Nuria Espert, Carmen Maura y José María Pou serán algunos de los protagonistas de la temporada del Teatro Gayarre de Pamplona entre octubre y enero, una temporada en la que también habrá actuaciones del Orfeón Pamplonés, programación para público familiar, un concierto sobre la evolución del pop-rock en Navarra desde 1965 o una obra teatral basada en el juicio a 'La Manada'. La venta de entradas comienza este jueves.

La temporada teatral se inaugurará con una comedia cargada de sorpresas, 'Perfectos desconocidos' (sábado 12 y domingo 13 de octubre), de Paolo Genovese, un montaje dirigido por Daniel Guzmán e interpretado por Olivia Molina, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín, Ismael Fritschi e Inge Martín. En esta función, siete amigos se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño, poner sus teléfonos moviles sobre la mesa al grito de 'No tenemos nada que ocultar'.

'Mariana Pineda' (domingo 20 de octubre) es el siguiente título que aparece en la cartelera. Es una obra de Federico García Lorca interpretada por Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas, Ana Azorín, Laia Marull, Oscar Zafra, Álex Gadea, Fernando Huesca y José Fernández. Mariana Pineda es una viuda joven. Su amante, un líder liberal, pide que borde una bandera que será la insignia del triunfo de su revolución antimonárquica. Pero el jefe de las autoridades locales, enamorado de ella, se entera y la detiene planteándole varias posibilidades de salvarse de la muerte.

La compañía La Tristura exhibirá su montaje 'Future lovers' (viernes 25 de octubre), la propuesta "más emocionante y radical de todas las que se han producido durante los dos últimos años en el panorama escénico español", según ha destacado el teatro pamplonés.

Dentro del apartado 'Al Gayarre en Familia', el escenario del Teatro Gayarre acogerá el estreno absoluto del espectáculo familiar '¡Estás en Babia!' (domingo 27 de octubre), un montaje teatral de Producciones Maestras dirigido por Sana Maestrojuan e interpretado por Adriana Salvo, Iratxe García Uriz y Ángel García Moneo.

De la mano de Vaivén Producciones y dirigida por Mireia Gabilondo, llegará el montaje teatral en euskera (con sobretítulos en castellano) 'Erlauntza' (miércoles 30 de octubre), una obra que habla de la importancia de la cuadrilla. Integran el elenco Leire Ruiz, Vito Rogado, Sara Cozar, Aitziber Garmendia, Getari Etxegarai, Naiara Arnedo.

A continuación le llega el turno a 'Lo mejor del Be Festival' (jueves 31 de octubre). Se presentarán tres títulos: 'Legende', 'Precedente sobre un futuro potencial' y 'We've got each other'.

La siguiente cita se enmarca de nuevo dentro del apartado 'Al Gayarre en Familia', en esta ocasión con el espectáculo circense de la Compañía Falta7 'Express' (sábado 2 de noviembre), un espectáculo donde se conjuga el humor con diferentes disciplinas de circo. La edad recomendada para esta velada es a partir de 5 años.

La actriz Carmen Maura regresa a los escenarios de la mano de 'La golondrina' (domingo 3 de noviembre), una obra escrita por Guillem Clua, dirigida por Josep Maria Mestres e interpretada, además de por Carmen Maura, por el actor Dafnis Balduz. Este montaje narra el encuentro entre una severa profesora de música y un joven que quiere mejorar su técnica, pero que esconde muchos secretos.

Con una dramaturgia construida a partir de las transcripciones del juicio a 'La Manada' llegará al escenario del Teatro Gayarre el montaje teatral 'Jauría' (martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de noviembre), un trabajo de Jordi Casanovas dirigido por Miguel del Arco.

La compañía argentina Timbre 4 vuelve a Pamplona con la obra 'Próximo' (domingo 10 de noviembre), un montaje escrito y dirigido por Claudio Tolcachir en el que se indaga en las limitaciones de una relación a distancia.

Incluido en el Ciclo de Teatro en Euskera Antzerki Aroa del Ayuntamiento de Pamplona, la siguiente cita teatral es 'Zaldi urdina' (miércoles 13 de noviembre en euskera y jueves 14 en euskera con sobretítulos en castellano), una obra que se plantea la pregunta dónde quedan los sueños de juventud.

Además, regresa al escenario Lluís Homar con 'La nieta del señor Linh' (viernes 15 de noviembre), una producción de Teatre Lliure y Temporada Alta, en la que el actor interpreta todos los personajes del montaje y juega con todos los recursos escénicos. Se trata de un proyecto europeo sobre los desplazados.

A continuación será el turno en el escenario del actor José María Pou, con el montaje 'Viejo amigo Cicerón' (domingo 24 de noviembre), una obra dirigida por Mario Gas que se centra en la figura del célebre orador romano Cicerón.

La siguiente cita teatral será 'La fuerza del cariño (domingo 1 de diciembre), dirigida por Magüi Mira, e interpretada por Lolita Flores, Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras. Es una obra que habla de la búsqueda del placer de dar amor y sentirse amado.

En diciembre regresa 'Al Gayarre en Familia' con el musical 'Los futbolísimos' (sábado 7 de diciembre), uno de los éxitos de la literatura infantil y juvenil de los últimos años que ahora da el salto a los escenarios con este musical.

Para cerrar la temporada teatral se ha programado 'Romancero Gitano' (sábado 14 y domingo 15 de diciembre), una cita con un texto de Federico García Lorca, la dirección de Lluís Pasqual y la interpretación de Nuria Espert.

POP-ROCK NAVARRO Y ASIER ETXEANDIA

En el capítulo música, el Gayarre ofrecerá 'Cuéntame na de rock navarro' (viernes 18 y sábado 19 de octubre), un espectáculo que escenifica la evolución de la música pop-rock navarra desde 1965: Los Iruñako, Jafans, Huesos, The Zara's, María Ostiz, Barricada, Tahúres Zurdos, Koma, Berri Txarrak o Marea. Actuará una banda formada por Rafa Iribarren (voz), Iñaki Lacunza (guitarra y coros), Iñigo Zapata (guitarra y coros), Koki Gómez (saxos), Javier García (trompeta), Gabi González (trombón), Jesús Alfaro (bajo y coros), Javier Caridad (batería).

La siguiente propuesta será 'Zorongo 20º Aniversario' (sábado 16 de noviembre), un concierto que recoge una amplia selección de los cuatro discos y proyectos más relevantes de Zorongo.

Volverá al escenario del Gayarre Asier Etxeandia, quien junto con Enrico Barbaro ofrecerá el concierto 'La transfiguración del mastodonte' (viernes 20 de diciembre).

El capítulo musical lo cierra el Orfeón Pamplonés con el concierto 'Del amor humano' (sábado 21 de diciembre), cuyo hilo conductor es el amor y que ofrecerá piezas de Schubert, Brahms o Fauré, y la cantata 'Catulli Carmina' de Carl Orff.

El capítulo reservado a los ciclo musicales se abre con una nueva entrega del Ciclo After Cage y el espectáculo 'Pamplona 1972' (martes 15 de octubre). Este ciclo se completa con un concierto que incluye tres títulos 'No es no/ No / Legado' (martes 29 de octubre).

La banda de música La Pamplonesa ofrecerá durante este periodo enero-diciembre dos conciertos de ciclo. El primero de ellos, 'Antología de la zarzuela: gigantes y cabezudos' (jueves 28 y viernes 29 de noviembre) y el segundo, el tradicional concierto de Navidad, que este año lleva por título '¡Navidad con swing!' (domingo 22 de diciembre), en el que se contará con la presencia de la cantante Raquel Andueza.

Por lo que respecta al ciclo Grandes Intérpretes, entre enero y diciembre se desarrollarán las dos primeras citas de las seis que completan el abono, el concierto de la formación Geneva Camerata (lunes 28 de octubre) y el del Quinteto de la Filarmónica de Berlín (lunes 9 de diciembre).

El capítulo de la danza lo ocupa esta temporada el espectáculo 'Growing young' (viernes 8 de noviembre) de Dantzaz Konpainia. Los coreógrafos Janis Claxton, Daniele Ninarello, Itzik Galili y Wubkje Kuindersma firman las cuatro piezas de 'Growing young', una secuencia de instantáneas que retrata las relaciones humanas.