6 de octubre de 2019

La octava edición de Skimetraje Play Pyrenees se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Pamplona

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de Skimetraje Play Pyrenees tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en Pamplona. Sus entradas ya están a disposición del público en las taquillas y en la web de Baluarte. Esta octava edición se celebrará en Pamplona en dos sedes: Auditorio de Civican y Palacio de Congresos Baluarte.

Skimetraje es un festival de cine de esquí que nació en 2012 en la capital navarra como una manera de fomentar la creación audiovisual relacionada con la montaña, así como ser un punto de encuentro internacional entre profesionales, creadores y público.

El jueves 7 de noviembre en el Auditorio de Civican, la catalana Montserrat Bacardit abrirá el festival con su charla 'La última carta en terreno de avalanchas'. Las mejores prácticas de seguridad y rescate en accidentes de avalanchas recomendadas por www.mountainsafety.info, la plataforma internacional liderada por Manuel Genswein.

El viernes 8 y sábado 9 de noviembre tendrán lugar las proyecciones en el Palacio de Congresos Baluarte a partir de las 18.15 horas ambos días. Un año más, será el presentador Antxon Arza el encargado de conducir las dos galas.

El viernes 8 de noviembre tendrá lugar la sección no competitiva del festival donde se proyectará una selección de películas de cualquier parte del mundo relacionadas con el esquí y la montaña. Caben destacar estrenos como el largometraje 'One Two One', fruto de de las alianza de las productoras Legs of Steel y Völkl; 'Frozen Mind' (Ivresse Films) con el campeón del mundo de freeride Victor de Le Rue; o '#MestresProject' (Adriá Millan y Dorian Densmore) y 'Rishiri, the dream Island' (Sylvio Egéa). La mayor parte de los films en esta jornada serán presentados por sus propios creadores y protagonistas.

El sábado 9 de noviembre se celebrará la competición por los 7 cencerros en juego, en la que los espectadores asistentes jugarán un papel decisivo en la elección del cencerro al Mejor corto del Público. Este año el programa cuenta con un total de 14 cortometrajes seleccionados que competirán en categorías Amateur y Profesional. Los cortos están grabados en su mayor parte en el Pirineo y no duran más de 10 minutos cada uno. Tras las proyecciones será la entrega de premios por parte del jurado formado por la polaca Iwona Zielinska-Sasiada y los navarros Fidel Mendia, Juan Lukas Navarro, Miguel Iturralde y Aleks Sanz.

De forma paralela durante las proyecciones de ambos días, se podrá disfrutar del tradicional 'Winter Hall', un espacio de acceso libre y gratuito en el Hall Principal del Palacio de Congresos Baluarte, con un horario de apertura de 16.30 a 22.00 horas viernes y sábado. En el 'Winter Hall' se expondrán dos colecciones de fotografía relacionada con la belleza del esquí, la montaña invernal y el freeride. Además las diferentes marcas relacionadas con el sector y estaciones invernales presentarán y darán a conocer sus productos y servicios más novedosos.

El acceso a la primera sede, el Auditorio de Civican es gratuito. Los interesados podrán retirar su invitación en el propio centro desde una hora antes del comienzo hasta completar aforo (un máximo de dos por persona).

Para acudir a las proyecciones en Baluarte es necesario adquirir una localidad al precio de 7 euros (IVA incluido), disponibles desde el 1 de octubre tanto en las taquillas (7 euros) como en la web de Baluarte (7 euros + gastos de emisión). El acceso a 'Winter Hall' en el Hall Pincipal de Baluarte es libre y gratuito.