Patxi Mangado diseñará el nuevo Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Patxi Mangado Beloqui (Estella, 1957) diseñará el nuevo Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Será un edificio exento que se construirá en el área cercana al CIMA y al edificio de Acunsa.

Con este proyecto, todavía en fase de estudio por parte de la Universidad, se pretende atender dos objetivos principales: subsanar la necesidad de espacios y servicios de las facultades de Ciencias y potenciar la labor investigadora y divulgativa del Museo de Ciencias, según ha informado la Universidad.

El Museo quiere recoger 50 años de trabajo de la Facultad de Ciencias. Un legado de investigación y 11 colecciones donadas desde los años 80 que alcanzan los 25 millones de ejemplares y más de 1 millón de registros museísticos de 10.000 especies de animales y plantas. Un patrimonio que el Museo de Ciencias quiere abrir a toda la sociedad, para continuar con la investigación, la educación y la divulgación de la ciencia.

La idea es que sea un edificio versátil donde los diferentes espacios se adapten a distintas necesidades, siguiendo los criterios que ya se aplicaron en el edificio Amigos. El proyecto quiere conseguir además un edificio sostenible, con un diseño que consiga un aprovechamiento energético óptimo.

El edificio del Museo de Ciencias será el segundo firmado por Patxi Mangado en el campus de la Universidad de Navarra después del construido para albergar los servicios de Acunsa. Graduado en la escuela de Arquitectura en 1981, Mangado ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Arquitectura. En 2009, por el pabellón de España en la Expo de Zaragoza; y en 2017, por el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. Mangado es además International Fellow of the Royal Institute of Bristish Arquitects y Honorary Felowship of the American Institute of Architects.