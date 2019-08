Policía Nacional alerta de un aumento de denuncias por estafa por supuestos técnicos de Microsoft

PAMPLONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado últimamente un aumento en el número denuncias por estafa en las que la víctima recibe una llamada de una persona que se hace pasar por informático de Microsoft informándole de que ha detectado un virus en su ordenador.

"Con la finalidad de ganarse su confianza, el supuesto operario de Microsoft facilita algunos datos personales de la víctima que previamente ha obtenido a través de las redes sociales o por cualquier otro medio, y seguidamente le solicita una serie de datos para proceder a eliminar ese virus", ha explicado el cuerpo policial.

En algunas ocasiones "le dice que realice una serie de operaciones en su ordenador mientras le indica los pasos a seguir por teléfono", a través de las cuales "le está dando el control del ordenador de forma remota y por tanto el acceso a todos los datos contenidos en el mismo".

"La víctima no se percata de la estafa hasta que no ve en su extracto bancario que desde su cuenta se han realizado algunos cargos fraudulentos o transferencias a cuentas desconocidas, generalmente en el extranjero", ha señalado.

La Policía Nacional ha indicado que "este no es el modo de actuar de los verdaderos operarios de Microsoft" y ha recomendado que, de recibirse una llamada de este tipo, no se facilite ningún dato personal y no se realice ninguna operación en el ordenador que les indique el supuesto operario.

Si se sospecha que es una posible estafa, recomienda cortar totalmente la comunicación con el anunciante y ponerse en contacto con la Policía Nacional a través de una llamada al 091, donde serán informados de los trámites que pueden seguir.